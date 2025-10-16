Honda Việt Nam tung chương trình khuyến mãi lớn tháng 10

Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai tháng tri ân với khuyến mại lớn dành cho các mẫu ôtô Honda từ nay đến hết ngày 31/10.

Ưu đãi hấp dẫn đến hết tháng 10

Bảo hiểm Thương hiệu Honda là sản phẩm bảo hiểm chính hãng dành riêng cho khách hàng sử dụng ôtô Honda. Với mục tiêu mang lại giải pháp bảo vệ toàn diện dành cho ôtô của khách hàng, HVN hợp tác các công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu tại Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Sản phẩm không chỉ giúp khách hàng an tâm trên mọi hành trình mà còn mang đến nhiều quyền lợi và trải nghiệm đặc biệt từ dịch vụ tận tâm của hệ thống nhà phân phối ôtô Honda trên toàn quốc.

Từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, ôtô Honda tạo được dấu ấn về giá trị “thiết kế thể thao - vận hành mạnh mẽ - công nghệ tiên tiến - thân thiện với môi trường - an toàn vượt trội”.

Honda Việt Nam triển khai tháng tri ân với nhiều khuyến mãi lớn.

Nối tiếp thành công của Honda City thế hệ thứ 5, Honda City mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, mang đến mẫu xe sedan thể thao và an toàn hơn. Trong khi đó, ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10/2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới là mẫu SUV thể thao cao cấp mang nhiều giá trị nổi bật, đưa tiêu chuẩn SUV lên tầm cao mới.

Phiên bản nâng cấp của Honda Civic thế hệ thứ 11 được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2024. Đây là mẫu xe thể thao cao cấp cho hiệu suất vượt trội, cùng hàng loạt cải tiến về công nghệ, thiết kế, tiện ích và an toàn. Đặc biệt, động cơ hybrid mới kết hợp cùng DNA thể thao vốn có trên dòng xe Civic mang đến hiệu năng mạnh mẽ khác biệt và cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, giúp tối ưu hiệu suất vận hành và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Honda Civic Hybrid kết hợp hiệu năng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Với ý tưởng mang đến mẫu “chuyên cơ mặt đất”, Honda BR-V là sự kết hợp hoàn hảo của chiếc SUV cá tính, chiếc MPV đa dụng cùng cảm giác lái hứng khởi, phấn khích và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Tiếp nối thành công trong phân khúc B-SUV được khách hàng Việt mong chờ, tháng 4, HVN chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda HR-V thế hệ thứ 2 với thông điệp “tinh tế trong từng chuyển động” nhằm nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng thông qua những giá trị nổi bật. Đặc biệt, lần đầu tiên HR-V mới được trang bị động cơ Hybrid (phiên bản e:HEV RS) bên cạnh động cơ xăng truyền thống (phiên bản L, G).

Chương trình hỗ trợ đổi xe chính hãng

Nhằm cung cấp cho người dùng phương án giao dịch ôtô đã qua sử dụng minh bạch, thuận tiện, Honda Việt Nam triển khai chương trình “Hỗ trợ siêu hời - lên đời xế mới”. Từ 1/10 đến hết 31/10, HVN phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng đổi xe mới chính hãng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công ôtô Honda đã qua sử dụng và lên đời ôtô Honda CR-V, CIVIC, BR-V, HR-V mới tại nhà phân phối Honda ôtô chính hãng.

Theo đó, với dịch vụ đổi xe mới chính hãng, khách hàng có thể dễ dàng bán xe đã qua sử dụng để nâng cấp lên mẫu xe Honda mới với chất lượng đảm bảo và tiết kiệm thời gian ngay tại nhà phân phối chính hãng.

Người dùng có thể liên hệ trực tiếp nhà phân phối ôtô Honda chính hãng trên toàn quốc để tìm hiểu thông tin cụ thể về chương trình.

Hai dòng xe Honda đạt giải thưởng tại Better choice

Tại lễ công bố và trao giải “Better Choice Awards” do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp phối hợp tổ chức, hai mẫu xe City và CR-V của Honda Việt Nam giành được chiến thắng ở các hạng mục tiêu biểu do hội đồng thẩm định và người dùng bình chọn.

Honda City được vinh danh ở hạng mục “Xe gia đình của năm hạng dưới 600 triệu đồng” - giải thưởng khẳng định sức hút bền bỉ của dòng xe sedan nhà Honda tại Việt Nam và sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn cũng như khách hàng về chất lượng vượt trội.

Honda City và CR-V khẳng định vị thế qua giải thưởng tại Better Choice Awards.

Tiếp nối thành công tại Better Choice Awards 2025, mẫu SUV nổi tiếng của Honda Việt Nam - Honda CR-V e:HEV RS với công nghệ hybrid tiên tiến nhất, nhận giải thưởng “Xe hybrid của năm”.

Honda CR-V e:HEV RS giành giải “Xe hybrid của năm”, khẳng định công nghệ dẫn đầu.

Trong lịch sử, với số điểm cao nhất, Honda CR-V tự hào khi được vinh danh với hai giải thưởng danh giá “Ôtô của năm 2023” toàn thị trường và “Ôtô của năm 2023” phân khúc xe Crossover cỡ C. Tại Better Choice Awards 2024 dòng xe vinh dự được nhận giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”. Chiến thắng hạng mục “Xe hybrid của năm” vào mùa giải 2025 lần nữa khẳng định chất lượng ưu việt và tính đa dụng của mẫu xe Honda CR-V.