Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Hốt khống hơn 8 tỷ đồng, chủ hụi bị bắt tạm giam

  • Thứ bảy, 9/8/2025 17:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (SN 1984, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ nhiều người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải (huyện Thới Bình cũ), tỉnh Cà Mau tham gia theo thỏa thuận để được hưởng hoa hồng. Đến tháng 2/2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi.

Bo tham, Hui, Tri Phai, Vien KSND Ca Mau, CSDT anh 1

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Mỹ Tiên (áo ca rô).

Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi nên Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt 9 dây hụi với 103 chân hụi, chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng, sau đó tuyên bố vỡ hụi.

Bo tham, Hui, Tri Phai, Vien KSND Ca Mau, CSDT anh 2

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khám xét nơi ở của Tiên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở của Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hot-khong-hon-8-ty-dong-chu-hui-bi-bat-tam-giam-i777526/

V.Đức - H.Đệ/Công an Nhân dân

Bỏ thăm Hụi Trí Phải Viện KSND Cà Mau CSĐT Cà Mau Bỏ thăm Hụi Trí Phải Viện KSND Cà Mau CSĐT

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý