Hốt khống hơn 8 tỷ đồng, chủ hụi bị bắt tạm giam

Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (SN 1984, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ nhiều người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải (huyện Thới Bình cũ), tỉnh Cà Mau tham gia theo thỏa thuận để được hưởng hoa hồng. Đến tháng 2/2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Mỹ Tiên (áo ca rô).

Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi nên Tiên thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt 9 dây hụi với 103 chân hụi, chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng , sau đó tuyên bố vỡ hụi.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khám xét nơi ở của Tiên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở của Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.