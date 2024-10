'Hươu thần' Nhật Bản đánh khách

Theo giám đốc Hiệp hội bảo tồn hươu Nara (Nhật Bản), một số "hươu thần" tại công viên Nara hung hãn với du khách bởi chúng đang mang thai.

Cho hươu ăn bánh là hoạt động phổ biến khi du khách tham quan Công viên Nara. Ảnh: HK01.

Ngày 9/10, đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin chỉ trong tháng 9, có đến 43 vụ hươu tại Công viên Nara, thành phố Nara, Nhật Bản húc gạc vào chân du khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo công viên này cho biết sẽ triển khai hệ thống cảnh báo khách du lịch về mức độ nguy hiểm khi những con hươu bất ngờ trở nên hung dữ. Trong đó, Hiệp hội bảo vệ hươu Nara sẽ tăng cường hợp tác với chính quyền để nhắc nhở và kêu gọi du khách không tiếp xúc gần với nai.

Các báo cáo chỉ ra nguyên khiến loài vật này trở nên hung dữ và nguy hiểm, đó là do đang vào mùa sinh sản của hươu Nara. Một số con nai cái sẽ cáu kỉnh do mang thai, trong khi những con hươu đực cũng có tính khí thất thường vào thời điểm động dục, gạc hươu trở nên to hơn, theo HK01.

Từ ngày 10/10, ban quản lý Công viên Nara cùng Hiệp hội bảo vệ hươu Nara sẽ đưa ra cảnh báo mức độ "nghiêm trọng" và liên tục giám sát, nhắc nhở du khách không đến gần đàn nai.

Nobuyuki Yamazaki, Giám đốc điều hành Hiệp hội bảo tồn hươu Nara, cho biết: "Tùy theo mùa hươu có thể rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi kêu gọi du khách hãy cẩn thận".

Quỹ Bảo tồn hươu Nara (Nara Deer Preservation Foundation) ước tính vào năm 2021, Công viên Nara ở Nhật Bản có hơn 1.000 con nai đang sinh sống tự do. Ảnh: HK01.

Trước đó, do thời tiết Nhật Bản nắng nóng, công viên Nara đã quyết định lắp đặt nhiều thiết bị phun sương làm mát, hy vọng giúp du khách hạ nhiệt. Tuy nhiên, toàn bộ những điểm có lắp đặt thiết bị này đều bị đàn "hươu thần" chiếm giữ.

"Những con hươu cũng có nhu cầu hạ nhiệt, nếu không chúng sẽ cáu kỉnh", một khách du lịch vui vẻ cho biết.

Hươu Nara thường được biết đến là loài vật tượng trưng cho thần thánh của vùng Kansai, Nhật Bản. Theo truyền thuyết, vị thần Takemikazuchi đã cưỡi một con nai trắng đến Nara để bảo vệ Heijokyo vừa được xây dựng. Kể từ đó, nai luôn được xem là loài vật linh thiêng, bảo vệ thành phố và đất nước.

Người ta kể rằng vẫn còn những chú hươu có lông trắng ở hai chân sau ở công viên Nara và họ tin rằng những con nai này là sứ giả của thần, nếu ai gặp được chúng, may mắn sẽ đến.

Theo Quỹ Bảo tồn hươu Nara (Nara Deer Preservation Foundation), tính vào năm 2021, Công viên Nara ở Nhật Bản có hơn 1.000 con hươu đang sinh sống tự do. Những con hươu này được coi là biểu tượng văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch quan trọng.