Hủy lịch trình chơi Mù Cang Chải vì sợ sạt lở sau bão số 5

Dù lên kế hoạch du lịch trước cả tháng, nhiều du khách vẫn chấp nhận bỏ tiền cọc để dời lịch trình vì sợ đồi núi ở xã Mù Cang Chải (Lào Cai) sạt lở sau khi cơn bão số 5 (Kajiki) đi qua.

Lượng mưa lớn do cơn bão số 5 tại xã Tú Lệ (Lào Cai) vào 15h ngày 26/8. Ảnh: Bản tin xã Tú Lệ.

Ngày 25-26/8, bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn tại các tỉnh ven biển miền Trung và một số tỉnh thành thuộc miền Bắc, trong đó có Lào Cai. Khu vực đèo Khau Phạ - đường dẫn đến xã Mù Cang Chải - bị sạt lở nhiều điểm, đặc biệt là quốc lộ 32 (đoạn qua thôn Tà Chơ), gây ách tắc giao thông.

Sáng ngày 26/8, khách sạn Sam Hotel (xã Tú Lệ) cũng bị nước lũ cuốn trôi hồ cá koi và cá hồi giống hàng tỷ đồng.

Cùng gia đình lên kế hoạch đến Mù Cang Chải ngắm lúa vào ngày 28-30/8, Nguyễn Mai Anh (sống tại Hà Nội) liên hệ ngay với chủ khách sạn xin dời ngày nhận phòng sang cuối tháng 9. Cô cho biết vào đầu tháng 8, cả nhà đã thanh toán 100% cho một homestay view ruộng bậc thang ở xã Púng Luông (xã La Pán Tẩn cũ) để giữ phòng đẹp.

"Hiện Mù Cang Chải đã tạnh mưa, nhưng sau bão thường dễ sạt lở, lũ quét nên yếu tố an toàn trên hết vì nhà nhiều trẻ nhỏ. Thời tiết mùa này thất thường, không thể nói trước được điều gì. Trường hợp chủ homestay không chấp nhận, chúng tôi vẫn sẵn lòng bỏ cọc, cũng may là chủ đồng ý. Lúa vẫn chưa chín nhiều, chờ cuối tháng 9 lúa vàng, nắng ráo đi cũng chưa muộn", Mai Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khách sạn Sam Hotel (xã Tú Lệ) trước và sau khi bị lũ tràn qua sáng 26/8. Ảnh: Sam Hotel, Yên Bái.

Trên các hội, nhóm về du lịch Mù Cang Chải, nhiều du khách cũng bày tỏ lo ngại, liên tục hỏi thăm về tình hình thời tiết trong những ngày tới hoặc cân nhắc dời lịch trình. Thúy Quyên (sống tại TP.HCM) là một trong số đó.

Thúy Quyên dự định đến Mù Cang Chải vào ngày 29-31/8, nhưng lại quyết định hủy lịch trình trong đêm ngày 26/8. Cô khá tiếc vì kế hoạch trở lại Tây Bắc ngắm lúa vàng, thăm bản làng được ấp ủ từ một năm trước, công việc cũng được sắp xếp từ tháng trước.

"Tôi chấp nhận bỏ 30% tiền cọc vì hủy phòng sát ngày. Nơi tôi lưu trú vẫn chưa ghi nhận tình trạng sạt lở, nhưng tâm lý sẽ không thoải mái để vui chơi vào lúc này, tốt nhất là hoãn lại vào cuối năm hoặc một dịp thích hợp hơn", Quyên bày tỏ.

Cũng lo lắng về tình trạng lở đất sau bão, Hoàng Anh (sống tại Hà Nội) cũng vội vã gọi hủy homestay nằm ở quốc lộ 32 (gần Ngã Ba Kim, xã Púng Luông). Anh cho biết chủ khách sạn thông báo đoạn đường sạt lở đã được khắc phục, nhưng vẫn không yên tâm. Sau khi trao đổi, phía khách sạn hoàn 50% tiền cọc, anh chờ đến khi thời tiết ổn định sẽ lựa chọn ngày khởi hành.

Ruộng lúa đã chín ở xã Tú Lệ, các điểm khác như đồi Mâm Xôi, thung lũng Lìm Mông, đồi Móng Ngựa... hiện vẫn chưa vàng rực. Ảnh: AChay.

Nhằm hỗ trợ du khách, một số khách sạn ở khu vực xã Mù Cang Chải, xã Púng Luông hoàn phần nào tiền cọc hoặc cho phép du khách dời lại ngày nhận phòng.

Nguyễn Toản, đại diện một homestay ở xã Púng Luông (xã La Pán Tẩn cũ), cho biết sau bão, khu vực ven suối bản Lìm Mông, khu bay dù lượn bị nước lớn làm sạt vài mảnh ruộng ven bờ. Nhưng tổng thể cảnh quan ở xã không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, do yếu tố thời tiết và tâm lý, homestay vẫn hỗ trợ dời ngày nhận phòng theo ý du khách.

Tương tự, Vũ Lương, chủ một homestay trên quốc lộ 32 (xã Púng Luông) cũng hoàn một phần cọc cho du khách hủy lịch sớm hoặc bảo lưu cọc nếu du khách có nhu cầu dời lịch trình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8-5/9, khu vực Yên Bái (cũ) nhiều mây, khả năng tiếp tục mưa rào.

Hiện các điểm sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ dẫn đến xã Mù Cang Chải đã được khai thông. Tuy nhiên, du khách hoặc các phương tiện di chuyển qua đây trong thời điểm này vẫn phải chú ý hướng dẫn để đảm bảo an toàn, thông tin từ Công an xã Tú Lệ.