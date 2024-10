Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt, giá từ 769 triệu đồng

So với bản cũ, Tucson 2024 không có nhiều thay đổi về ngoại thất mà tập trung nâng cấp không gian cabin.

TC Group vừa thông báo ra mắt bản facelift cho chiếc Hyundai Tucson tại Việt Nam. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của phiên bản Tucson thứ 4, mở bán từ cuối năm 2021.

Kích thước dài x rộng x cao của Hyundai Tucson 2024 lần lượt là 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Như vậy xe sẽ dài hơn đôi chút so với bản cũ nhưng thấp hơn.

Nhìn cảm quan bên ngoài, Tucson mới không có nhiều điểm khác biết với bản tiền nhiệm với ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness quen thuộc. Toàn bộ điểm nhấn của bản nâng cấp nằm ở đầu xe với mặt lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, tăng kích thước mắt lưới.

Hyundai Tucson 2024. Ảnh: TC Group.

Số lượng mắt đèn chiếu sáng ban ngày nằm ẩn sau lưới tản nhiệt hiện chỉ còn 4 mắt. Cản trước được ốp nổi tạo cảm giác thể thao và mạnh mẽ. Từ thân tới phần đuôi xe được giữ nguyên thiết kế hầm hố với các chi tiết hình khối cùng đường gân dập nổi.

Nội thất Tucson mới ngập tràn công nghệ, nổi bật với cụm 2 màn hình thông tin và giải trí nối liền có kích thước 12.3 inch/màn, tương tự đàn anh Santa Fe 2024. Vô lăng của xe được thiết kế lại dạng 3 chấu với cần số dạng vặn sau vô lăng.

Một số công nghệ được trang bị trong khoang lái có thể kể đến như hệ thống âm thanh 8 loa Bose, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, Apple Carplay/Android Auto...

Xe tiếp tục được bán với 3 tùy chọn động cơ bao gồm xăng 1.6L, xăng 2.0L và dầu 1.6L.

Bản động cơ xăng Smarstream 1.6L tăng áp cho công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ xăng 2.0L sản sinh công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng mô men xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Nội thất Hyundai Tucson 2024. Ảnh: TC Group.

Tùy chọn dầu 2.0L cho công suất 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000-2.750 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Trang bị an toàn trên Tucson mới không có nhiều thay đổi với bản cũ. Đặc biệt ở bản facelift này, Hyundai đã trang bị cho mẫu SUV cỡ C hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist) đầu tiên trong phân khúc cỡ C.

Xe được bán với 4 phiên bản, giá dao động 769-979 triệu đồng. Mức giá này thân thiện hơn bản 2022 ở thời điểm vừa ra mắt (825- 1,020 tỷ đồng ) nhưng vẫn nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749-959 triệu), Ford Territory (799-929 triệu) hay Kia Sportage (779-919 triệu đồng).