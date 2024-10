Influencer Trung Quốc đánh người ở Haidilao vì bị xúc phạm quê hương

Bị một người đàn ông say rượu lăng mạ, gọi người ở quê mình là "nghèo và xấu xí", Jiang Yan (Hồ Nam, Trung Quốc) lao vào đánh người này.

Jiang và người đàn ông đánh nhau ở quán lẩu sau khi lời qua tiếng lại.

Jiang Yan, sinh ra ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), là influencer trong lĩnh vực làm đẹp với 44.000 người theo dõi. Cô được cho đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới vào tháng 11/2023.

Vừa qua, một video ghi lại cảnh Jiang ghì một người đàn ông xuống đất, liên tục tát, dùng giày cao gót đánh vào đầu người này tại một quán lẩu Haidilao ở Hồ Nam lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Jiang cho biết người đàn ông tự nhận là luật sư ở Hong Kong. Anh lăng mạ cô, gọi những người từ Hồ Nam là "nghèo và xấu xí", ném đồ ăn và rác vào người cô.

Jiang cáo buộc người đàn ông đánh vào thái dương cô nhiều lần bằng điện thoại, khiến cô phải chống trả. Cô cho biết bản thân có kinh nghiệm luyện tập thể thao và võ thuật, theo South China Morning Post.

Jiang nói thêm những bình luận của người đàn ông đó "kích động sự phân biệt vùng miền" và cô cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ danh dự của quê hương mình.

"Tôi đã trở thành phụ nữ, nhưng nếu quê hương cần tôi, tôi vẫn sẽ đứng lên và đấu tranh vì nó mà không do dự", cô viết trong một bài đăng.

Sau khi cảnh sát can thiệp, người đàn ông đã xin lỗi, đổ lỗi cho hành động là do say rượu và phủ nhận ý định kích động phân biệt vùng miền. Cảnh sát cho biết người đàn ông không phải đến từ Hong Kong mà là nhân viên văn phòng ở Hồ Nam, tên của người này chưa được tiết lộ.

Jiang và người đàn ông đã xin lỗi nhau sau vụ việc.

Một số dân mạng ví hành động của Jiang giống như Wu Song, một anh hùng huyền thoại trong văn hóa dân gian Trung Quốc, giết một con hổ bằng tay không để bảo vệ những người khác. Có người đặt biệt danh cho Jiang là "Wu Song phiên bản nữ ngoài đời thực", ca ngợi cô vì "dũng cảm bảo vệ danh dự của quê hương mình".

Tuy nhiên, cũng có những người chỉ trích, cho rằng cách phản ứng của cô là không phù hợp.

"Dùng bạo lực đáp trả bạo lực chỉ đem lại nhiều bất công và đau khổ hơn mà thôi. Điều đúng đắn cần làm là thu thập bằng chứng, gọi cảnh sát và tránh xa người đàn ông say rượu đó", một người bình luận.

Ngày 18/10, Jiang thông báo qua bài đăng trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã xin lỗi lẫn nhau. Tôi hy vọng mọi người ngừng gọi tôi là 'Wu Song' và đừng quan tâm đến sự cố này nữa".

Jiang cũng cho hay đã suy ngẫm về hành động của mình và lên án bạo lực dưới mọi hình thức. Jiang và người đàn ông được cho có kế hoạch công khai xin lỗi chuỗi nhà hàng lẩu và bồi thường cho Haidilao nếu có bất kỳ thiệt hại nào.

Ở Trung Quốc, hành vi gây mất trật tự công cộng hoặc cố ý làm hại người khác có thể bị phạt tiền và ngồi tù tới 5 năm.