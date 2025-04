Kê đơn sữa Hofumil Gold Plus cho bệnh nhân, Bệnh viện 108 nói gì?

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng ở đơn vị này thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty mà Bộ Công an vừa triệt phá.

"Mẹ tôi đã uống sữa giả sau khi phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Khi tìm kiếm Hofumil Gold Plus thì không có thông tin trên Google. Loại sữa phải trả tiền thêm không nằm trong chi trả bảo hiểm y tế", một tài khoản mạng xã hội bức xúc chia sẻ. Người này còn viết thêm khi cầm lọ sữa lên, thấy lạ nhưng nghĩ bệnh viện làm thì an tâm nên không kiểm tra kỹ. Chiều 17/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty mà Bộ Công an thông báo triệt phá trong đường dây sản xuất sữa giả. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên tiếng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được bán trong đơn vị. Để đảm bảo quyền lợi người bệnh, ngay trong ngày 12/4, lãnh đạo bệnh viện đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dừng tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus. Bệnh viện này cũng thu hồi sản phẩm này để trả lại đơn vị cung ứng mặc dù chưa có thông tin của cơ quan chức năng về sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus có phải là sữa giả hay không. Bệnh viện cũng liên hệ với người bệnh đã được tư vấn sử dụng sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus để khuyến cáo dừng sử dụng. Đồng thời, Bệnh viện sẽ đồng hành cùng bệnh nhân yêu cầu đơn vị cung ứng hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm để bảo vệ quyền lợi người bệnh. "Sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được sử dụng trong bệnh viện đã trải qua quá trình đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus nếu được cơ quan chức năng của nhà nước kết luận là sản phẩm giả, bệnh viện và người bệnh là bên bị hại của vụ việc này", thông báo của bệnh viện nêu. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đối tượng trong vụ án là Công ty Rance Pharma, địa chỉ tại khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội và Công ty Hacofood Group, địa chỉ tại LK52-10, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội cùng một số công ty khác có liên quan trực tiếp. Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình. Lý do viêm màng não do não mô cầu là 'bệnh tử 24 giờ' Viêm màng não do não mô cầu thường được mệnh danh là "bệnh tử 24 giờ" vì có thể khiến con người mất mạng chỉ sau chưa đầy một ngày. Cả nước đã có 8 người không qua khỏi liên quan sởi Mặc dù tình hình dịch sởi có dấu hiệu thuyên giảm, ngành y tế nhận định vẫn còn nhiều thách thức. 'Chịu thua' cách Quyền Linh, Đoàn Di Băng quảng cáo sữa, TPCN Chỉ với đôi ba lời khen "có cánh" cho một sản phẩm, những người nổi tiếng dễ dàng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.