Kẻ trộm cầm dao đột nhập tiệm làm tóc ở Bình Dương

Điều tra vụ 2 người nước ngoài tử vong trong biệt thự du lịch ở Hội An

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Viện KHHS Bộ Công an tiến hành giám định xác định nguyên nhân vụ 2 người nước ngoài tử vong.