Kết luận giám định pháp y với tài xế gây tai nạn bị bắn ở Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ có kết luận giám định đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi), tài xế trong vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Cơ quan CSĐT đã mời gia đình của nữ sinh lên làm việc và ban hành thông báo kết luận giám định đối với tài xế. Kết quả giám định xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8-ICD10).

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ôtô tải biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại vụ việc, sáng 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột của nữ sinh) đã bất ngờ dùng súng tự chế bắn Trung, là tài xế liên quan vụ tai nạn.

Gây án xong, Phúc đã tự bắn vào vùng đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, Phúc đã tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.