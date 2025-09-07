Khách ngoại 'mách' nhau 6 điều phải nhớ khi lần đầu đến Việt Nam

Lần đầu đến Việt Nam, nhiều khách Tây thường mắc sai lầm như cố khám phá cả đất nước trong một chuyến đi ngắn, bỏ qua ẩm thực đường phố hay quá tin vào hình ảnh trên mạng xã hội.

Joshua Zukas, cây bút du lịch sống tại Hà Nội, cho biết du khách quốc tế lần đầu đến Việt Nam vẫn thường lặp lại những sai lầm quen thuộc.

Sau 12 năm sống tại Hà Nội và tham gia biên soạn 10 cuốn cẩm nang du lịch về Việt Nam, cây bút Joshua Zukas của tờ Business Insider cho biết nhiều du khách quốc tế vẫn mắc những sai lầm giống nhau trong chuyến đi Việt Nam đầu tiên.

Theo anh, các video quảng bá thường vẽ nên "vẻ đẹp vượt thời gian", thiên đường nhiệt đới nguyên sơ với cảnh quay lung linh trên mạng xã hội, nâng ly champagne ngắm hoàng hôn hay tạo dáng trong hang động phủ rêu xanh.

"Nhưng Việt Nam trên màn ảnh không giống với trải nghiệm thực tế", Zukas nói. Anh liệt kê những điều cần lưu ý khi một vị khách ngoại muốn khám phá mảnh đất hình chữ S lần đầu.



Chỉ nên tập trung khám phá một vùng

Nhiều người lầm tưởng Việt Nam nhỏ bé, nhưng thực tế diện tích đất nước tương đương Nhật Bản hay Italy. Việc di chuyển giữa các thành phố có thể mất gần một ngày. Do đó, với lịch trình 1-2 tuần, du khách nên tập trung khám phá một vùng thay vì tham quan dàn trải.

Thời tiết có thể gây 'cáu giận'

Theo Zukas, khí hậu Việt Nam thay đổi thất thường, không phải lúc nào cũng nắng đẹp.

Miền núi phía Bắc lạnh buốt từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau, Đồng bằng sông Cửu Long oi bức cuối mùa khô (tháng 3-4), miền Trung thường hứng bão vào mùa thu (tháng 9-11).

Thay vì bực bội vì mưa gió, du khách nên chuẩn bị hành lý phù hợp và coi đó là một phần của trải nghiệm.

Đừng chạy theo danh sách 'phải đến'

Zukas cho rằng việc chen chúc ở các điểm đến nổi tiếng vừa làm giảm trải nghiệm, vừa tạo áp lực cho cộng đồng địa phương. Theo anh, những chuyến đi đáng nhớ nhất đến từ việc lựa chọn theo sở thích cá nhân, không phải theo danh sách trên mạng.

Đừng tin theo influencer

Nhiều du khách thất vọng khi tin vào một video TikTok hay bài đăng trên Instagram thiếu chính xác của người có sức ảnh hưởng.

"Thuật toán ưu tiên sự hào nhoáng và kịch tính, chứ không phải nội dung trung thực", Zukas nhận định. Anh khuyên du khách theo dõi những người làm sáng tạo nội dung sống tại Việt Nam và có trải nghiệm thực tế.



Đừng bỏ qua ẩm thực đường phố

Không ít người e ngại vấn đề vệ sinh nên tránh hàng quán vỉa hè, chọn nhà hàng du lịch với thực đơn "quốc tế hóa".

Tuy nhiên, tinh hoa ẩm thực Việt Nam nằm ở những quán nhỏ chuyên một món, từ bún, phở, đến bánh cuốn Hà Nội hay các món ốc tươi chế biến đủ kiểu tại TP.HCM, theo Zukas.

Hãy mua SIM nội địa

Nhiều người nghĩ Wi-Fi đủ dùng nhưng thực tế kết nối thường thiếu ổn định. Trong khi đó, dữ liệu di động ở Việt Nam rẻ, tốc độ cao, giá chưa tới 10 USD /tháng.

Có SIM nội địa, du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin từ các nguồn uy tín về văn hóa, lịch sử hay phượt xe máy.