Khách ngoại tại TP.HCM 'vật vã' vì nóng

TP.HCM nắng nóng lên đến 35-36 độ C, độ ẩm cao gây ra cảm giác oi bức khó chịu. Một số khách quốc tế chọn ngâm mình dưới hồ bơi, số khác "cắm cọc" ở quán cà phê để tránh nắng gắt.

Nam du khách Hàn Quốc mua nón lá, liên tục uống nước để giải nhiệt khi đến TP.HCM du lịch, ngày 28/3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những ngày qua, TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời liên tục chạm ngưỡng 35-36 độ C, thậm chí nhiệt độ cảm giác thực tế có lúc lên đến 39 độ C (theo AccuWeather).

Đối với người dân thành phố, sự oi bức này đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Tuy nhiên, với du khách quốc tế, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia thuộc vùng khí hậu ôn đới, đây có thể là một thử thách không nhỏ. Nắng nóng gay gắt kèm theo độ ẩm cao gây cảm giác oi bức khó chịu khiến không ít người phải "vật vã" khi TP.HCM bắt đầu vào mùa khô.

Đầu đội nón lá, tay cầm ly nước, Kim Young Kim (du khách Hàn Quốc) tìm mọi cách để có thể nhanh chóng hạ nhiệt. Kim cho biết hiện Hàn Quốc đang là mùa xuân, nhiệt độ vào thời điểm này chỉ khoảng 20 độ C, chênh lệch khá lớn so với cái nóng 35 độ C khiến anh cảm thấy "nóng như thiêu đốt".

Cảm nhận trái chiều về cái nóng

Những ngày ở TP.HCM, Kim chủ yếu giải nhiệt bằng cách ngâm mình trong hồ bơi ở tầng thượng khách sạn để có thể thư giãn và làm dịu đi cái nóng, chờ khi trời bớt nắng anh mới cùng bạn bè ra ngoài dạo chơi, ăn uống. Trang bị nón lưỡi trai nhưng không đủ che nắng, nam du khách phải mua thêm chiếc nón lá với giá 100.000 đồng tại chợ Bến Thành.

"Sau khi khám phá TP.HCM, tôi sẽ đi Mũi Né (Phan Thiết) nghỉ dưỡng. Tôi dự định dành phần lớn thời gian tắm biển, lướt sóng và đi uống bia vào buổi tối", nam du khách nói với Tri Thức - Znews.

Trong khi đó, Chris và 4 người bạn đến từ Singapore - một quốc gia cũng có khí hậu nóng ẩm tương tự - vẫn cảm thấy cái nóng ở TP.HCM khá "khắt nghiệt" và "độ ẩm cao" khiến họ khó chịu. Cả nhóm thay nhau chuyền tay chiếc quạt mini để làm mát tạm thời.

Thời điểm tháng 3-4 vẫn đang trong mùa du cao điểm du lịch của khách quốc tế đên Việt Nam. Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt cộng với nhiệt độ cao khiến không ít du khách tìm cách xoay sở. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Việc đi bộ dưới trời nắng gắt khiến chúng tôi khá mệt nhưng đây là cách thú vị để khám phá thành phố. Trong 4 ngày ở đây, tôi cùng các bạn dành phần lớn thời gian ăn uống, săn tìm quần áo ở một số local brand Việt Nam", anh chia sẻ.

Lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, Chris bày tỏ sự yêu thích dành cho món phở và bánh mì Việt. Anh cho biết chúng ngon hơn rất nhiều so với phiên bản anh từng ăn ở Singapore.

Đối với Marsha và con gái Leila (du khách Mỹ), cái nóng ở TP.HCM mang đến cho họ sự ấm ấp dễ chịu so với cái lạnh quê nhà New York - nơi nhiệt độ hiện dao động 2-13 độ C.

"Ban đầu, chúng tôi bị sốc nhiệt nhẹ khi vừa đặt chân đến TP.HCM, tuy nhiên tình trạng nhanh chóng qua đi khi nghỉ ngơi đầy đủ", Marsha nói. Dù nóng bức, hai vị du khách vẫn không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của TP.HCM và đặc biệt ấn tượng với ẩm thực đường phố, nổi bật là bánh mì, phở và gỏi cuốn



Cô hy vọng những ngày tới ở Hà Nội thời tiết mát mẻ sẽ khiến cả nhà có những trải nghiệm tuyệt vời hơn, đặc biệt là chuyến tham quan ngắm cảnh trên vịnh Hạ Long.

Thích nghi

Từng đến Việt Nam du lịch hơn 20 lần, lần này Philip (du khách Bỉ) đưa theo khoảng 10 người bạn quay trở lại Việt Nam, trong đó có những du khách lần đầu đặt chân đến Việt Nam.

"Tôi chưa bao giờ gặp thời tiết tệ như lần này. Bình thường, thời điểm này ở đây rất đẹp. Tuy nhiên lần này, thời tiết ở Hà Nội chỉ 16 độ, còn ở TP.HCM thì quá nóng, lên đến 35 độ C", ông chia sẻ.

Dẫu vậy, Philip và bạn bè vẫn đánh giá cao trải nghiệm du lịch Việt Nam. "Chúng tôi chỉ đến đây du lịch, trải nghiệm vài ngày, vì vậy nắng nóng không thành vấn đề", Philips nói.

Philip (thứ 2 bên phải) với kinh nghiệm hơn 20 lần du lịch Việt Nam đã tự tổ chức chuyến đi cho cả nhóm từ Bắc vào Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để mọi người không bị cảm nắng, cả nhóm chủ yếu di chuyển bằng xe điện khi trời nắng nóng và chỉ đi bộ vào buổi tối khi trời đã mát hơn. Bên cạnh đó, nhóm du khách còn giải nghiệt bằng cách ngâm mình trong hồ bơi hay thưởng thức những lon bia mát lạnh họ tìm thấy dọc đường.

"Những người bạn của tôi từng nghĩ 'sẽ không bao giờ đi du lịch châu Á' đã có một cái nhìn khác sau khi đến Việt Nam du lịch", Philip kể. Được biết, nhóm du khách đã có 15 ngày khám phá Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Hội An và TP.HCM. Bên cạnh những lời khen ngợi, một số người bạn của Philip cũng bày tỏ sự lo ngại về chất lượng không khí và tình trạng giao thông ở TP.HCM.

Trong khi đó Robin (quốc tịch Philippines sống tại Mỹ) cho biết "cắm cọc" ở quán cà phê và nằm dài ở khách sạn vào buổi trưa là cách cô và bạn tránh nắng nóng trong chuyến du lịch ở TP.HCM.

Dù khá nóng, TP.HCM vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam du lịch, ảnh chụp ngày 28/3. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Chúng tôi dành phần lớn thời gian ăn uống, mua sắm và làm tóc. Những lúc cần phải ra đường tôi sẽ bôi kem chống nắng và liên tục bổ sung nước để bảo vệ sức khoẻ", Robin chia sẻ. Dù đã mặc quần áo mát mẻ, sự oi bức và nhiệt độ hắt lên từ mặt đường cũng khiến nữ du khách không khỏi bức bối và quyết định mua một chiếc quạt tre để tạm thời "hạ hỏa".

Từ giữa tháng 3, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6.

Trong thời gian tới, người dân và du khách nên uống nhiều nước, mặc áo quần thoáng mát, sử dụng kem chống nắng và hạn chế đi lại vào buổi trưa, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng để bảo vệ sức khỏe.