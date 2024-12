Khách quốc tế đánh giá Phú Quốc 'vượt mọi kỳ vọng'

Theo công ty du lịch, lữ hành, hãng hàng không và nền tảng du lịch trực tuyến, Phú Quốc sở hữu những sản phẩm du lịch cao cấp, khiến du khách quốc tế ngạc nhiên mỗi lần trở lại.

Chuyến famtrip “Journey to your true paradise - Hành trình tới đảo thiên đường” diễn ra 4-6/12 tại Phú Quốc quy tụ hơn 70 đại diện doanh nghiệp lữ hành hàng đầu thế giới như Hanatour, Crystal Bay, Pegas Touristik, Anex, Inventum, Selfie, Hoàng Trà…; đại diện hãng hàng không Starlux, SCAT, Vietnam Airlines, Thai Vietjet…; nền tảng du lịch trực tuyến như KKday, Trip.com, Klook, Traveloka… Nhiều đại biểu dành những lời “có cánh” cho đảo ngọc. Đa phần nhận định Phú Quốc thay đổi ngoạn mục và sở hữu những sản phẩm du lịch đẳng cấp, thu hút khách quốc tế.

Đổi thay ngoạn mục

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc điều hành nền tảng du lịch trực tuyến Klook tại Việt Nam, Phú Quốc đang “thay da đổi thịt” ngoạn mục.

“5-7 năm trước, du lịch Phú Quốc phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, cũng như một số hoạt động liên quan đến biển, trải nghiệm giải trí không nhiều. Năm 2023-2024, Phú Quốc có sự thay đổi ngoạn mục. Các sản phẩm mới liên tục xuất hiện, như chợ đêm Vui Phết, Sun World Hòn Thơm, show Kiss of the Sea… thổi luồng sinh khí mới cho du lịch Phú Quốc, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm”, ông Hoàng nhận định.

Sun Paradise Land tại Phú Quốc với nhiều trải nghiệm hấp dẫn du khách.

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp tư nhân trong việc tạo dựng hệ sinh thái đa trải nghiệm góp phần đổi thay “bộ mặt” của ngành du lịch Phú Quốc; giúp hòn đảo bứt tốc nhanh chóng về nhận diện thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong đó, Sun Group - với hệ sinh thái Sun Paradise Land có tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng tại nam đảo, là ví dụ điển hình. Chỉ trong hai năm 2023-2024, loạt sản phẩm trong hệ sinh thái này chính thức được ra mắt, như Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, các show nghệ thuật có trình diễn pháo hoa hàng đêm… Trong tương lai, hệ sinh thái này tiếp tục được hoàn thiện với dự án Bệnh viện Quốc tế Mặt trời và Quảng trường biển tại Bãi Đất Đỏ, hứa hẹn gia tăng thời gian lưu trú của du khách khi tới Phú Quốc.

Phối cảnh Bệnh viện Quốc tế Mặt trời tại nam đảo Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

“Tôi ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của Phú Quốc. Tôi đến đây lần đầu vào năm 2022 và rất thích dự án cáp treo. Trở lại lần này, không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng hay khách sạn, đảo có rất nhiều show diễn, chợ đêm. Mọi thứ kết nối, tạo thành hệ sinh thái đồng bộ”, bà Weichun Liu - CEO của nền tảng du lịch trực tuyến KKday - chia sẻ.

Bên cạnh nhận định của các công ty du lịch, sự thay đổi ngoạn mục của Phú Quốc còn được thể hiện qua những con số. Năm 2024, đảo Ngọc ước đón gần 6 triệu lượt khách, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế - tăng trưởng 73,4% so với năm trước. Tính đến hết tháng 11/2024, Phú Quốc đón hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng trưởng hơn 175% so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình trong tháng 12/2024, hòn đảo đón 27-28 chuyến bay quốc tế trong một ngày. So với việc đón tối đa 8 chuyến bay quốc tế đến trong một ngày vào quý I, II năm 2023, đây là sự bứt phá ngoạn mục, minh chứng cho sức hút ngày càng gia tăng của Phú Quốc.

Bãi Kem là tụ điểm thu hút khách Tây tại Phú Quốc.

“Bất ngờ mỗi lần trở lại”

Đó là điều mà chị Diana Zolotova - du khách Kazakhstan, bày tỏ khi trở lại Phú Quốc vào năm 2024.

“Tôi đến Phú Quốc lần đầu năm 2023, khi biết tin hòn đảo miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế. Chuyến đi đó, tôi vô cùng choáng ngợp khi được trải nghiệm những thứ lần đầu được thấy, như Cầu Hôn, cáp treo vượt biển, pháo hoa tầm cao mỗi tối... Lần trở lại vào tháng 12/2024, tôi càng bất ngờ hơn nữa”, Diana nói.

Với những du khách đã đến Phú Quốc từ những năm 2010 như John Marcell (Mỹ), mọi trải nghiệm trở nên mới lạ hơn khi hòn đảo có quá nhiều thứ để chơi.

“30 ngày miễn thị thực là không đủ. Trước đây, chỉ riêng việc tắm biển và ăn hải sản đã níu chân tôi đến 3 tuần. Giờ đây, các bạn có nhiều show diễn, công trình kiến trúc đẹp tại Thị trấn Hoàng Hôn hay pháo hoa hàng đêm, nhà hàng bia bên biển... Ở đây sôi động không kém Miami”, John chia sẻ.

Du khách uống bia, xem trình diễn thể thao mạo hiểm và bắn pháo hoa tại nhà hàng Sun Bavaria Bistro.

Diana và John không phải những du khách duy nhất cảm thấy bất ngờ khi trở lại Phú Quốc. Theo chia sẻ của các đơn vị du lịch hàng đầu thế giới, khi hỏi khách quốc tế về Phú Quốc, câu trả lời nhận lại thường là “rất thích”.

“Hầu hết đánh giá đều cho thấy Phú Quốc vượt qua mọi kỳ vọng của họ”, bà Weichun Liu cho biết.

Trong tương lai, Phú Quốc tiếp tục khiến du khách bất ngờ khi loạt thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới hay công trình mang tính biểu tượng đổ bộ. Trong số đó, tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) trên đảo Hòn Thơm được kỳ vọng trở thành “tòa tháp cánh buồm thứ hai của thế giới tại Đông Nam Á”.

Tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) sắp được khởi công tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

“Tôi tin rằng, khi các dự án phát triển hạ tầng như đường sá và điểm du lịch hoàn tất, chúng ta sẽ được chứng kiến một ‘Hawaii của phương Đông’ thực sự”, ông Hong Jung Min - Giám đốc điều hành công ty Hanatour tại Việt Nam - nhận định.