Khách sạn ở Sa Pa miễn phí chỗ ở, bữa ăn cho khách mắc kẹt vì mưa lũ

Hoàn lưu của bão Yagi gây mưa lũ và sạt lở, nhiều khách sạn hỗ trợ lưu trú và bữa ăn miễn phí cho du khách kẹt lại Sa Pa (Lào Cai); đồng thời hoàn tiền cọc cho du khách đặt trước.

Hoạt động du lịch tại Sa Pa tạm dừng để đảm bảo an toàn cho du khách trong tình hình mưa lũ do bão Yagi. Ảnh: Trang Phạm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Thúy Hằng, đại diện khách sạn Anh Tú Sa Pa (đường Thác Bạc), cho biết hiện ở khách sạn có một nhóm du khách kèm hướng dẫn viên đến từ miền Nam mắc kẹt, chưa thể xuống thành phố Lào Cai do tuyến quốc lộ 4D bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông.

"Du khách và người dân đến Sa Pa công tác bị kẹt lại sẽ được miễn phí 100% tiền phòng từ ngày 8/9 đến khi bớt mưa lũ, đường xá được khắc phục. Tôi sẽ túc trực điện thoại để sẵn sàng giúp đỡ, trừ trường hợp hết phòng", chị Hằng nói.

Đối với những du khách đặt phòng từ trước và quyết định hủy lịch trình, khách sạn cũng hoàn lại toàn bộ tiền cọc. Trường hợp lùi ngày lưu trú, khách sạn sẽ liên tục cập nhật tình hình thời tiết để du khách chọn lại ngày khởi hành phù hợp.

Nhiều khách sạn ở Sa Pa dành phòng cho du khách lưu trú miễn phí để chờ đường xá lưu thông trở lại. Ảnh: Anh Tú Sa Pa.

Theo đại diện khách sạn này, khu vực Ô Quy Hồ (cửa ngõ Lai Châu-Sa Pa), đường đến bản Hầu Thào, Sử Pán cũng sạt lở. Hiện ở Sa Pa có khoảng 15-20 cơ sở lưu trú từ nhỏ đến lớn đón du khách đến ở miễn phí. Việc hỗ trợ du khách không may mắc kẹt do thiên tai là điều cần thiết, đồng thời chia sẻ kịp thời những khó khăn.

Tương tự, khách sạn Lito (đường Lê Văn Tám) cũng miễn phí lưu trú từ ngày 8/9 đến hết ngày 9/9 cho du khách đến Sa Pa. Hiện có một gia đình đến từ Nha Trang, 2 du khách đến từ Thái Nguyên và 2 tài xế đến từ Hải Dương lưu trú tại khách sạn.

"Các hãng xe từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… đều dừng chạy do mưa bão dẫn đến sạt lở nên khách sạn miễn phí 100% tiền phòng cho du khách mắc kẹt lại Sa Pa. Tôi mong được đóng góp một phần nhỏ trong việc hỗ trợ tinh thần du khách", anh Thịnh, chủ khách sạn nêu trên, bày tỏ.

Trong khi đó, chị Trần Lan Anh, chủ khách sạn và nhà hàng Phố Cổ Sa Pa (phố Cầu Mây), miễn phí chỗ ở lẫn bữa ăn cho du khách. Đồng thời hỗ trợ người dân Sa Pa nằm trong khu vực sạt lở.

"Du khách đến Sa Pa nhưng chưa thể về sẽ được lưu trú hoàn toàn miễn phí. Khách sạn có 10 phòng rộng với 2 giường lớn, ngủ được khoảng 5-6 người/phòng. Tôi hỗ trợ thêm máy sấy và máy giặt. Ngoài ra, du khách có thể ăn tại nhà hàng, còn gì dùng đó", chủ khách sạn nói.

Ngoài lưu trú, du khách còn được dùng bữa miễn phí tại nhà hàng thuộc phạm vi của khách sạn. Ảnh: Phố Cổ Sa Pa.

Phía khách sạn cho biết thêm thời tiết hôm nay (9/9) tại Sa Pa sương mù khá dày, nhiều nơi mưa to. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân hạn chế tham gia giao thông. Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và Lai Châu tại Km117+00 tắc cục bộ do đất đá và cây cối trôi xuống đường, đoạn Km1+800 đường tỉnh 155 nước dâng cao khoảng 1 m.

Trước đó, vào ngày 8/9, UBND thị xã Sa Pa thông báo dừng các hoạt động du lịch ngoài trời, không đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn đến khi có thông báo mới. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Yagi, hiện nhiều tuyến đường và các đập tràn ở Sa Pa hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Lào Cai cũng phát công điện hỏa tốc trong đêm, chỉ đạo các cấp, ngành thường trực 24/24 giờ chỉ đạo phòng chống mưa lũ, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo từ ngày 8-10/9, các sông, suối khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2,0-4,0 m. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện như Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà và thị xã Sa Pa. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng các vùng trũng thấp tại các huyện như Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai.