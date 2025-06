Khách sạn Việt duy nhất có 3 nhà hàng thuộc Michelin Guide

Hibana by Koki, Izakaya và Backstage cùng nằm trong một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. 3 điểm ăn uống này được Michelin Guide công nhận hôm 5/6.

Khu vực thư giãn bên trong khách sạn. Ảnh: @capellahanoi.

Capella Hanoi là khách sạn hạng sang nằm tại quận Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội. Điểm lưu trú để lại dấu ấn với người dân Thủ đô với 3 nhà hàng xuất hiện trong danh mục ẩm thực của Michelin Guide. Trong đó, đáng chú ý là cơ sở đạt 1 sao Michelin chuyên món ăn Nhật Bản - Hibana by Koki.

Để duy trì hạng sao, đơn vị cho biết bếp trưởng xây dựng thực đơn theo mùa, chú trọng kỹ thuật chế biến và nguyên liệu.

Điểm nhấn trong menu một năm qua là t h ị t bò Yaeyama Kyori nư ớ ng (loại bò nổi tiếng ở Nhật Bản được chăn nuôi đặc biệt ở vùng Yaeyama, Okinawa). Thịt lộ rõ vân mỡ, được n ấ u ch ậ m trên bàn teppan và nư ớ ng trên than h ồ ng.

Không gian nhà hàng Hibana by Koki. Ảnh: @capellahanoi.

Cá tráp h ấ p cùng lá hoa anh đào gợi liên tưởng về mùa hoa anh đào đặc trưng. Ngoài ra, cá h ồ ng nư ớ ng v ớ i súp măng tây xanh và nhum bi ể n hay t ôm hùm gai cu ộ n mì K adaif, gnocchi truffle (viên khoai tây mang hương vị nấm truffle), s ố t Armoricaine (hay còn gọi là sốt Mỹ, nguồn gốc từ Pháp), tr ứ ng cá mu ố i, cơm cua Matsuba cũng là món ăn nổi bật vào mùa thu, đông.

2 nhà hàng khác đạt giải Michelin Selected cũng hiện diện tại khách sạn này. Song, Izakaya by Koki tiếp tục theo đuổi ẩm thực Nhật Bản hình thức gọi món, trong khi Backstage tái hiện hương vị Bắc Bộ đương đại.

Món ăn từ ốc mang hương vị Bắc Bộ tại Backstage. Ảnh: @capellahanoi.

Được đặt trong không gian The House of Senses , Izakaya sở hữu một số món ăn nổi bật như cá tuy ế t đen s ố t miso, sashimi, cà ri katsu, các ph ầ n th ị t bò Nh ậ t B ả n cao cấp , mì r amen, s oba và qu ầ y sushi.

Bà Hannah Loughlin, Giám đ ố c Kinh doanh & Ti ế p th ị khách sạn , cho bi ế t 3 lần công nhận của Michelin Guide là niềm tự hào, tiếp thêm động lực để đơn vị tiếp tục hành trình tìm kiếm nh ữ ng giá tr ị văn hóa nguyên b ả n, t ừ s ự tinh t ế c ủ a ẩ m th ự c Nh ậ t B ả n đ ế n chi ề u sâu c ủ a hương v ị Vi ệ t Nam.

