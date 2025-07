Khách sạn xa xỉ nơi diễn ra lễ cưới của ái nữ Steve Jobs

Khu nghỉ dường bao gồm một số nhà hàng như: The Brasserie phục vụ ẩm thực theo mùa, The Billiards Room - ẩm thực Trung Hoa truyền thống, Glasshouse phục vụ ẩm thực cổ điển và rau củ tươi trong nhà kính và nhà hàng Nhật Bản The Armoury. Ảnh: Estelle Manor.