Ôm theo một con gà mua ở chợ Mèo Vạc, du khách người Anh khiến hành trình khám phá Hà Giang thêm phần hài hước. Hình ảnh khách Tây ôm gà như đại bàng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Dừng chân tại huyện Mèo Vạc trên hành trình khám phá Hà Giang, Henry Clare (25 tuổi), du khách đến từ Anh, đề xuất với hướng dẫn viên được ghé thăm chợ địa phương. Khánh, hướng dẫn viên kiêm tài xế của Henry, đưa anh vào chợ Mèo Vạc. Giữa không gian chợ dân tộc, nam du khách bị thu hút bởi một con gà mái.

"Trông nó thật đáng yêu", Henry nói với hướng dẫn viên, quyết định mua gà "làm kỷ niệm".

Nguyễn Văn Tuấn, quản lý kiêm điều hành đơn vị lữ lành Jasmine Hà Giang Loop Tours, cho biết các thành viên trong nhóm ban đầu chỉ nghĩ Henry "mua gà chơi cho vui", không ngờ anh đã ôm con gà rong ruổi suốt hành trình khám phá cao nguyên đá.

"Đi đâu cũng thấy Henry ôm con gà. Con vật ngoan ngoãn, lại còn đẻ trứng. Cả nhóm vừa đi phượt ,vừa có trứng gà ăn sáng", Tuấn kể với Tri Thức - Znews.

Henry một tay bám vào yên xe, tay còn lại ôm gà suốt hành trình khám phá Hà Giang. Ảnh: ĐVCC.

Nhóm Henry gồm 5 người, đều khoảng 25 tuổi, khám phá Hà Giang trong 4 ngày (từ ngày 1 đến 4/5). Mỗi du khách được một người dân bản địa chở bằng xe máy để dễ kết nối và khám phá văn hóa địa phương. Henry một tay bám vào yên xe, tay còn lại ôm gà khiến bất cứ ai trông thấy cũng bật cười thích thú. Không chỉ anh mà các thành viên trong nhóm đều thay phiên nhau chăm sóc "cô gà" suốt hành trình.

Kết thúc chuyến đi vào ngày 4/5, Henry không mang gà về mà gửi tặng cho đoàn dẫn tour "như một món quà đáng nhớ". Theo Tuấn, nhóm của Henry là những vị khách đặc trưng cho xu hướng mới trong du lịch – muốn được "sống như người bản địa".

"Nhóm khách biết đến tour phượt Hà Giang bằng xe máy thông qua truyền miệng từ những khách đã đi trước. Họ không tìm kiếm trải nghiệm sang trọng mà ưu tiên khám phá thực tế, kết nối văn hóa", anh Tuấn nói.

Thay vì gộp đoàn với một hướng dẫn viên duy nhất như cách truyền thống, tour được thiết kế "1 khách - 1 người dân bản địa chở xe máy". Mô hình này giúp du khách dễ trò chuyện, chia sẻ, thậm chí "bày trò" cùng người dân địa phương.

Hoạt động từ năm 2017, đơn vị của anh Tuấn đã phục vụ hơn 200.000 lượt khách, phần lớn là khách quốc tế. Tour chủ lực 3-5 ngày, bằng xe máy hoặc xe Jeep, đi qua những cung đường hùng vĩ uốn lượn giữa núi đá vôi, thác nước và các bản làng dân tộc. Du khách được giao lưu với cộng đồng dân tộc, thưởng thức ẩm thực địa phương, nghỉ tại homestay truyền thống.

"Từ một chú gà ở chợ Mèo Vạc đến câu chuyện gắn kết văn hóa, nhóm du khách không chỉ có một hành trình ngắm cảnh thiên nhiên, mà còn mang về những kỷ niệm 'có một không hai'. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi luôn hướng tới", anh Tuấn nói.

Nhóm khách Tây khám phá Hà Giang hồi tháng 1. Ảnh: ĐVCC.

Trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do tạp chí Time Out công bố đầu tháng 4, Hà Giang xếp vị trí thứ 10 nhờ những con đường đèo quanh co như dốc Thẩm Mã uốn lượn qua 6 khúc cua liên tiếp hay "vua của các con đèo" Mã Pì Lèng nhìn ra sông Nho Quế.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, địa phương này đón 146.200 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 9.200 lượt người (bao gồm khách mang hộ chiếu và giấy thông hành); khách nội địa đạt 137.000 lượt người. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt hơn 377 tỷ đồng .