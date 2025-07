Khách Tây lên tiếng sau vụ tố TikToker làm ồn lúc 2h ở khách sạn Sa Pa

Liên quan sự việc khách Tây tố TikToker Hoàng Cửu Bảo làm ồn lúc 2h ở khách sạn Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nữ du khách nước ngoài (không tiết lộ danh tính) bày tỏ bất ngờ khi bài viết chia sẻ trải nghiệm cá nhân lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam. Tính đến sáng 25/7, bài đăng thu hút hơn 213.000 lượt yêu thích, hàng chục nghìn bình luận và lượt chia sẻ.

Theo cô, lý do ban đầu đăng bài "vì cảm thấy khó chịu với hành vi thiếu ý thức của nam thanh niên gây ồn", chỉ muốn biết danh tính người này để nhắc nhở. Sau khi yêu cầu giữ trật tự, nhóm người trong phòng vẫn tiếp tục gây ồn trong khoảng 15-20 phút mới chịu dừng lại.

Sau sự việc, người phụ nữ nhận được "nhiều tin nhắn xin lỗi và động viên" từ cộng đồng mạng Việt Nam. Cô cho biết sự cố này không ảnh hưởng đến tình cảm dành cho đất nước và con người nơi đây, ấn tượng với sự tử tế và ấm áp của người dân địa phương.

"Người Việt Nam thật tuyệt vời, họ tử tế, hào phóng và trung thực", cô viết.

Nữ du khách khẳng định khách sạn nơi vợ chồng cô lưu trú không liên quan đến vụ việc, mong cộng đồng mạng không công kích hay gây ảnh hưởng đến uy tín cơ sở này.

Cô cho biết "đã có kỳ nghỉ đáng nhớ tại Hà Nội và Sa Pa", yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên và ẩm thực địa phương. Vợ chồng cô đã lên kế hoạch cho chuyến quay lại Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 24/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và bày tỏ tiếc nuối nếu sự việc gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng không đáng có tới cộng đồng.

Đơn vị cho biết luôn coi trọng sự hài lòng của khách, đã kịp thời xử lý tiếng ồn theo đúng quy trình và từ chối tiết lộ thông tin cụ thể vì chính sách bảo mật. Khách sạn cũng mong cộng đồng nhìn nhận vụ việc một cách khách quan, đa chiều và trên tinh thần xây dựng.

Sự việc xảy ra ngày 20/7, khi nữ du khách chia sẻ bị đánh thức lúc 2h bởi tiếng ồn lớn từ phòng kế bên. Sau khi trực tiếp kiểm tra, cô phát hiện cửa phòng mở toang và nhóm thanh niên bên trong vẫn tiếp tục nói cười, không nhận ra sự có mặt của cô ngoài hành lang. Lễ tân khách sạn cho biết người gây ồn là một "influencer" - người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bài viết đính kèm hình ảnh nam thanh niên được cho là TikToker Hoàng Cửu Bảo, người có hơn 43.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Sáng 24/7, Hoàng Cửu Bảo công khai xin lỗi nữ du khách và cộng đồng mạng, thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm, do đang livestream quá vui nên không nhận ra cửa phòng mở và làm phiền người khác. Anh cam kết sửa đổi và mong được tha thứ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập), 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón khoảng 5,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 539.000 lượt, cho thấy sự khởi sắc rõ rệt của thị trường khách nước ngoài sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh.

Năm 2024, Sa Pa được TripAdvisor vinh danh trong Giải thưởng Travellers’ Choice Best of the Best. Trong hạng mục 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới, Sa Pa xếp thứ 5, còn vịnh Hạ Long đứng thứ 3. Đây là hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách do du khách toàn cầu bình chọn.