Khách Tây tấp nập chèo thuyền, lội vùng nước lũ còn sót lại ở Hội An

Sau trận ngập lịch sử do ảnh hưởng của tổ hợp nhiều hình thế thời tiết, nước lũ ở Hội An đã bắt đầu rút. Tuy vậy, một số tuyến như Bạch Đằng và Công Nữ Ngọc Hoa vẫn còn ngập ngang gối, khiến việc di chuyển của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.
Tranh thủ thời tiết dịu mát, không mưa, nhiều đoàn khách quốc tế đã đổ về phố cổ tham quan, mua sắm. Có thời điểm, lượng khách đến đông khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, tưởng như chưa từng trải qua những ngày mưa lũ nặng nề.
Sau đợt lũ lịch sử, người dân Hội An cùng lực lượng chức năng tất bật dọn dẹp, thu gom rác và chà rửa đồ đạc phủ đầy bùn đất. Trên đường Nguyễn Thái Học sáng 2/11, nước vẫn còn xăm xắp mặt đường. Các hộ kinh doanh tranh thủ thu dọn vật dụng hư hại, xịt rửa bùn đất, lau chùi từng chiếc xe đạp, tủ lạnh để sớm mở cửa đón khách trở lại.
Hiện phố cổ Hội An vẫn chưa mở lại tuyến phố đi bộ để tạo điều kiện cho người dân và lực lượng chức năng thu gom rác, xịt rửa đường phố. Tại một số điểm, lớp bùn bám dày, gây không ít trở ngại cho du khách khi di chuyển.
Tại khu vực trước Chùa Cầu, nước vẫn còn ngập lấp xấp mặt đường, nhưng điều đó không ngăn được du khách tìm đến tham quan và chụp ảnh. Trước đó, một phần phố cổ Hội An bị nước lũ nhấn chìm. Rạng sáng 30/10, khi lũ đạt đỉnh, khu vực ven sông có nơi ngập sâu tới 2,5 m, còn các tuyến đường lân cận cũng chìm trong biển nước 1-2 m. Đến tối 1/11, nước lũ có dấu hiệu lên trở lại.
Sau lũ, rác theo dòng nước trôi nổi tấp vào mặt đường khiến đội vệ sinh môi trường phải liên tục có mặt tại khu vực Chùa Cầu để quét dọn. Chùa Cầu, còn gọi là Lai Viễn Kiều, được xây dựng cách đây khoảng 400 năm, là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi do người Nhật Bản xây dựng còn sót lại ở Hội An. Đây cũng là điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi lần đầu ghé phố Hội. Trong quá khứ, Chùa Cầu từng nhiều lần bị nhấn chìm trong các trận lũ lịch sử, đáng chú ý nhất là vào các năm 1999 và 2007.
Cạnh đó là cầu An Hội nối đôi bờ sông Hoài, nơi mực nước lũ đã rút nhưng không có nhiều thay đổi so với hôm 31/10. Trên đường Bạch Đằng, một số tiểu thương tranh thủ dòng nước còn ngập ngang bắp chân để rửa xe đẩy và dọn dẹp lại khu vực buôn bán.
Tuy nhiên, với những du khách ưa trải nghiệm, nước lũ lại chẳng phải trở ngại. Một số du khách còn lái xe cào cào lội giữa dòng nước lũ, số khác chọn lên thuyền dạo quanh, ngắm nhìn một Hội An mang vẻ đẹp khác lạ sau lũ.
Một nhóm du khách quốc tế dừng chân bên bờ sông, ghi lại khung cảnh dòng nước lũ đục ngầu bủa vây phố Hội.
Một phần chợ Hội An, đoạn hướng ra đường Bạch Đằng, vẫn còn ngập trong nước lũ. Dù vậy, nhiều du khách vẫn ghé qua tham quan, mua sắm và cảm nhận không khí của phố cổ sau những ngày nước rút.
Một số cửa hàng bán quà lưu niệm và thời trang ít bị ảnh hưởng bởi lũ đã nhanh chóng mở cửa trở lại, thu hút đông đảo du khách quốc tế ghé tham quan, mua sắm.
Trên đường Trần Phú, trong khi nhân viên các cửa hàng vẫn tất bật dọn dẹp sau lũ, nhiều du khách tranh thủ mua sắm tại những gánh hàng rong và cửa tiệm ven đường, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa đáng nhớ giữa phố cổ.
Nằm ở vị trí cao trong khu phố cổ, quán nước Mót Hội An không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ. Anh Xuân - chủ quán - chia sẻ: "Nhờ có nhiều nhân viên hỗ trợ và thiệt hại không lớn, chúng tôi chỉ mất khoảng 4-5 tiếng để dọn dẹp và đã mở bán trở lại từ ngày 1/11". Anh cho biết rất vui khi thấy du khách vẫn ghé thăm đông dù nước chưa rút hẳn. Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dừng chân, check-in tại quán nước nổi tiếng này.
Tại Hội An, trận mưa lớn kéo dài từ chiều 27/10 khiến mực nước sông Hoài dâng cao, vượt báo động 2 gần 0,5 m. Tuyến đường đi bộ ven sông chìm sâu trong nước. Sau gần một tuần phải tạm đóng cửa, nhiều quán cà phê và nhà hàng dọc bờ sông Hoài vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì nước vẫn còn ngập khoảng 0,5 m. Hình ảnh ghi nhận sáng 2/11.
Nhiều lần trải qua những trận lũ lịch sử, người dân Hội An đã quen với cảnh nước dâng. Thay vì chèo thuyền chở khách thả hoa đăng như thường lệ, một số cô lái thuyền linh hoạt thích ứng, tranh thủ đưa du khách đi tham quan phố cổ đang chìm trong làn nước lũ.
Dự kiến trong 1-2 ngày tới, khi nước rút hoàn toàn và đường phố được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, các điểm tham quan có bán vé tại khu vực phố cổ Hội An sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại.
