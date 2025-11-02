Khách Tây tấp nập chèo thuyền, lội vùng nước lũ còn sót lại ở Hội An

Sau lũ, rác theo dòng nước trôi nổi tấp vào mặt đường khiến đội vệ sinh môi trường phải liên tục có mặt tại khu vực Chùa Cầu để quét dọn. Chùa Cầu, còn gọi là Lai Viễn Kiều, được xây dựng cách đây khoảng 400 năm, là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi do người Nhật Bản xây dựng còn sót lại ở Hội An. Đây cũng là điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi lần đầu ghé phố Hội. Trong quá khứ, Chùa Cầu từng nhiều lần bị nhấn chìm trong các trận lũ lịch sử, đáng chú ý nhất là vào các năm 1999 và 2007.