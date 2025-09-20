Khách Thái vẫn chuộng du lịch Nhật Bản

Du khách Thái Lan vẫn duy trì niềm yêu thích với Nhật Bản khi lượng khách outbound tăng trưởng. Ngành du lịch kỳ vọng các đường bay mới sẽ tạo thêm lực đẩy cho mùa cao điểm.

Du khách đi bộ dọc phố Takeshita ở khu mua sắm Harajuku, Tokyo, Nhật Bản, tháng 8/2024. Ảnh: Reuters.

Trong 8 tháng, số lượng du khách Thái Lan đến Nhật Bản đạt 764.600 lượt, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO).

Như vậy, sau hai tháng 6 và 7 giảm liên tiếp, thị trường đã phục hồi trở lại với mức tăng 2,4% trong tháng 8, theo đánh giá trên tờ Bangkok Post.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Thống đốc phụ trách tiếp thị quốc tế khu vực châu Á - Nam Thái Bình Dương của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết lượng khách qua lại giữa hai quốc gia vẫn duy trì ổn định. Bà kỳ vọng các đường bay mới sẽ tạo thêm động lực cho mùa cao điểm cuối năm.

Từ ngày 1/12, Thai AirAsia X dự kiến khai thác đường bay thẳng từ Bangkok (sân bay Don Mueang) đến Sendai, thành phố trung tâm của vùng Tohoku. Hãng cũng đã nộp hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ "Thailand Summer Blast" của TAT để được nhận trợ cấp cho tuyến bay này.

"Vùng Tohoku đã vận động suốt nhiều năm để có lại đường bay trực tiếp sau khi Thai Airways ngừng khai thác trong thời kỳ dịch bệnh. Việc mở lại tuyến này sẽ giúp thu hút thêm du khách Nhật Bản, bởi họ không còn phải bay nối chuyến qua Tokyo khi muốn đến Thái Lan", bà Pattaraanong nói.

Trong tháng 9, TAT sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Nhật Bản tại Aichi để quảng bá tại khu vực miền Trung, nơi Nagoya là trung tâm hàng không lớn, hiện có các chuyến bay thẳng từ Bangkok do Thai Airways và Thai AirAsia khai thác.

Du khách chèo thuyền bên cạnh những cây hoa anh đào nở rộ tại công viên Chidorigafuchi ở Tokyo, Nhật Bản, tháng 3/2023. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 31/8, lượng khách Nhật đến Thái Lan đạt 712.158 lượt, tăng 6,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn lượng khách Thái đi Nhật.

Đáng chú ý, Nhật Bản là thị trường Đông Bắc Á duy nhất có mức tăng trưởng. Trái lại, lượng khách từ Trung Quốc sang Thái Lan giảm 35%, Hong Kong giảm 28% và Đài Loan giảm 8%.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản vẫn là điểm đến hàng đầu với du khách Trung Quốc, ghi nhận 6,7 triệu lượt chỉ trong 8 tháng, tăng 46,1% so với năm trước. Tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản đạt 28,3 triệu lượt, tăng 18,2%.

Theo bà Pattaraanong, chương trình trợ cấp chuyến bay thuê bao tiếp tục thu hút nhiều công ty lữ hành Trung Quốc, đã có 50% hạn ngạch được đăng ký. Các chuyến bay từ Mông Cổ, Tây Ninh, Tây An, Thành Đô và Hợp Phì đã bắt đầu đưa khách sang Thái Lan.

Để nhận trợ cấp 350.000 baht mỗi chuyến, các đơn vị tham gia phải chứng minh đạt ít nhất 80% hệ số ghế sử dụng.