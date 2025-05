Khách Trung Quốc tiếp tục đông nhất Việt Nam

Trong tháng 4, Việt Nam đón hơn 1,65 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Trung Quốc giữ vững vị trí là thị trường nguồn số một.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 4, Việt Nam đón 1,65 triệu lượt khách quốc tế, giảm 19,5% so với tháng trước nhưng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 7,67 triệu lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, 6,59 triệu lượt khách nhập cảnh bằng đường hàng không, chiếm gần 86% và tăng 27% so với năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt hơn 924.000 lượt, chiếm 12% và tăng 7,9%. Đường biển tuy chỉ chiếm 2,1% với hơn 158.000 lượt, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 4,5% nhờ du lịch tàu biển phục hồi.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 4 với 368.074 lượt, theo sau là Hàn Quốc (326.140 lượt), Đài Loan (109.697 lượt), Mỹ (64.892 lượt), Ấn Độ (60.541 lượt), Australia (58.379 lượt), Nhật Bản (54.182 lượt), Campuchia (45.626 lượt), Thái Lan (44.759 lượt) và Nga (41.806 lượt).

Du khách quốc tế tham quan không gian triển lãm lịch sử tại Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Xét theo thị trường, trong 4 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc tăng mạnh 56,7% so với cùng kỳ. Nhật Bản tăng 18,9%, trong khi Đài Loan và Mỹ tăng nhẹ lần lượt 5,2% và 7,2%. Một số thị trường Đông Nam Á tăng trưởng nhanh như Philippines, Campuchia, Lào. Các thị trường khác như Indonesia, Thái Lan và Malaysia tăng nhẹ, riêng Singapore giảm 0,9%.

Thị trường tiềm năng Ấn Độ đạt mức tăng 29%, Australia tăng 14,1%. Tại châu Âu, các thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương đều tăng trưởng ổn định. Nga ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực châu Âu với 110,9%, trở thành thị trường gửi khách lớn nhất khu vực này với hơn 166.000 lượt trong 4 tháng, vượt Anh (155.000 lượt), Pháp (137.000 lượt) và Đức (125.000 lượt).

Ngoài ra, ba thị trường được miễn visa ngắn hạn từ 1/3 đến 31/12 theo chương trình kích cầu du lịch cũng ghi nhận tăng trưởng, gồm: Ba Lan, Thụy Sỹ và Cộng hòa Séc.

Ngành du lịch đánh giá kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày cùng với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, thể thao... đã thu hút lượng khách lớn hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu du lịch tăng cao. Số lượng khách quốc tế vẫn duy trì đà tăng dù qua mùa cao điểm. Giá phòng, dịch vụ ổn định, trật tự an toàn tại các điểm đến được đảm bảo. Sau lễ diễu binh, diễu hành tại TP.HCM, người dân và du khách đã cùng dọn rác trên đường phố, tạo nên hình ảnh đẹp về một Việt Nam văn minh, thân thiện.

Các địa phương đã chuẩn bị công tác từ sớm, đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Các công ty lữ hành xây dựng loạt tour nghỉ lễ với hành trình phù hợp, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến ở nước ngoài. Từ ngày 3-14/5, đơn vị tổ chức chương trình phát động thị trường tại Pháp, Ý và Thụy Sỹ. Dự kiến trong năm 2025, sẽ có 7 chương trình quảng bá quy mô lớn tại nhiều quốc gia, với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp, nhằm thu hút du khách quốc tế và tăng cường nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam.