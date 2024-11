Khách Việt chốt tour du thuyền Đông Nam Á, Nhật Bản 2 tháng trước Tết

Cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhiều du khách Việt đã "thoáng tay" chốt tour đón giao thừa trên du thuyền quốc tế. Trong đó, hải trình Đông Nam Á vẫn giữ "ngôi vương".

Dịp Tết Nguyên đán 2025, nhiều khách Việt nhanh chóng chốt tour để đón năm mới trên du thuyền quốc tế. Ảnh: Hoàng Yến.

Dịp Tết 2024, Nguyễn Thanh Nga (30 tuổi, sống tại TP.HCM) từng đón giao thừa trên du thuyền Spectrum of the Seas với hải trình Singapore - Malaysia. Tết Nguyên đán 2025 sắp tới, du khách này tiếp tục đặt tour du thuyền Trung Quốc - Nhật Bản. Chi phí khoảng 50 triệu đồng cho lộ trình 6 ngày (27/1-2/2/2025).

Mỗi năm, nhân viên kinh doanh này đều "tránh" Tết ở nước ngoài, năm tới cũng không ngoại lệ. Du lịch bằng du thuyền được cô ưu tiên trong những năm gần đây.

"Tận dụng kỳ nghỉ Tết dài ngày, tôi đặt tour du thuyền để tận hưởng nhiều hoạt động mới. Trung Quốc cũng đón Tết cùng thời điểm với Việt Nam, không khí vẫn nhộn nhịp. Nếu may mắn, tôi có thể ngắm thêm hoa mơ ở Nhật Bản", Nga bày tỏ.

Hình thức du ngoạn trên du thuyền vượt biển (cruise) được ưa chuộng tại nước ngoài từ khá lâu, là sản phẩm du lịch nổi bật tại Việt Nam một số năm gần đây. Ảnh: Jose Francisco Fernandez Saura/ Pexels.

Từ đầu tháng 11, tour du thuyền 5 sao quốc tế dịp Tết Nguyên đán 2025 sôi động không kém tour mặt đất. Một số công ty lữ hành nới rộng tour, ngày khởi hành phổ biến từ 23/1/2025 (24 tháng Chạp) đến 8/2/2025 (mùng 9 Tết), lộ trình dao động 4-11 ngày.

Ở phân khúc trung bình có du thuyền Đông Nam Á (Singapore - Malaysia - Thái Lan), phân khúc cao cấp có du thuyền Đông Bắc Á (Trung Quốc - Nhật Bản). Phân khúc thượng lưu gồm du thuyền châu Âu (Tây Ban Nha - Pháp - Italy) và Trung Đông (Dubai - Oman).

Theo số liệu từ phòng Kinh doanh Công ty du thuyền quốc tế Fly Cruises, lượng khách đặt tour du thuyền Tết đạt khoảng 20%, tính từ ngày 1-10/11. Tỷ lệ này sẽ tăng nhanh vào thời điểm gần Tết.

Công ty lữ hành quốc tế AB Travel cũng ghi nhận nhiều du khách chọn tour du thuyền Đông Nam Á và châu Âu, tăng nhẹ 10% so với năm trước. Hiện mỗi tour chỉ còn khoảng 8-10 chỗ.

Trong khi đó, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết sức mua tour du thuyền tăng, hiện đơn vị đã chốt được 2 đoàn khởi hành tour Đông Nam Á, sắp tới sẽ mở thêm chỗ để đáp ứng mùa cao điểm.

Đặt tour sớm, né giá cao

Sau 3 năm "đóng băng" do dịch Covid-19, từ đầu năm 2023, các hãng tàu cùng công ty lữ hành đẩy mạnh hợp tác để đổi mới loại hình du lịch, tạo khởi sắc cho thị trường outbound (đưa khách ra nước ngoài) đường biển.

Mặt khác, du khách cũng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm du lịch mới lạ, đảm bảo sự riêng tư. Đó là lý do Thạch Thảo (31 tuổi, sống tại Hà Nội) chọn tour du thuyền Đông Nam Á vào ngày 23/1/2025 (24 tháng Chạp).

Cảnh từ du thuyền Norwegian Spirit với hải trình Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc) - Okinawa (Nhật Bản). Ảnh: Thục Anh.

Để tránh mức giá tăng cao và nhận thêm ưu đãi, cô tranh thủ đặt tour từ cuối tháng 10. Chi phí cho gia đình 3 người khoảng 87 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với giá gốc.

"Dịp Tết vừa qua, thấy nhiều du khách đón giao thừa trên du thuyền quốc tế, tôi cũng háo hức. Một phần do 'ngán' cảnh ở khách sạn, bắt taxi đi tham quan và không khí xô bồ nên tôi quyết định cùng bố mẹ đón năm mới ở Singapore, Malaysia và Thái Lan trên du thuyền. Tôi làm việc tự do nên khởi hành sớm, khi về vẫn còn mùng để thăm họ hàng", Thảo chia sẻ.

Tương tự, Lưu Đỗ Trung Hậu (26 tuổi, sống tại TP.HCM) cũng đặt cọc sớm 100% tiền tour du thuyền dịp Tết. Vì lần đầu "xuất ngoại", anh được các hội, nhóm du lịch gợi ý du thuyền Đông Nam Á.

"Giá tour chưa tăng nhiều vào thời điểm hiện tại. Mức giá Tết năm trước khoảng 28 triệu đồng, năm nay xê xích 29 triệu đồng/người. Hải trình Singapore - Malaysia 4 ngày 3 đêm phù hợp với người mới trải nghiệm như tôi", Hậu nói.

Nhân viên văn phòng này cho biết thêm phía đơn vị mua tour không có chính sách trợ giá cho khách đặt tour sớm, nhưng đổi lại được ưu tiên chọn phòng ban công và nhận quà sau chuyến đi.

Hải trình Đông Nam Á đắt khách

Bà Jenny Goh, quản lý phát triển kinh doanh Công ty du thuyền quốc tế Fly Cruises, nhận định Tết Nguyên đán 2025, du thuyền Đông Nam Á vẫn giữ lợi thế.

"Tour trải nghiệm các nước bằng du thuyền dần lan rộng khắp châu Á, du khách Việt cũng đang bắt kịp xu hướng thế giới. Dịp Tết vừa qua, có khoảng 320 khách mua tour. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công ty xây dựng 7 tour, gồm 4 tour Đông Bắc Á, 2 tour Đông Nam Á và một tour Trung Đông. Khoảng 60% khách chọn tour Đông Nam Á", bà nói với Tri Thức - Znews.

Hạng phòng có ban công trên du thuyền được nhiều người lựa chọn để có thể thoải mái ngắm cảnh đại dương từ phòng riêng. Ảnh: Thục Anh.

Bà Jenny Goh cho biết thêm trải nghiệm gói gọn trong một không gian giúp tour du thuyền hút khách, nhưng giá cả lại kén khách so với tour mặt đất.

Trong dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán 2025, tour du thuyền Đông Nam Á vướng một số bất cập, khả năng làm xoay chuyển lượng khách. Lý do đến từ sự thay đổi của cảng tàu ở Singapore (điểm khởi hành), giá tour tăng. Tuy nhiên, ngày 10/12, Singapore cho ra mắt tàu Disney Cruise Line, thuộc Công ty Walt Disney, sở hữu nhiều điểm nổi bật hơn tàu Spectrum of The Seas, Anthem Of The Seas hay Genting Dream.

"Hiện nhiều du khách, đặc biệt là những gia đình đang chờ đón tàu du lịch mới. Dịp Tết sắp tới, các tour du thuyền Đông Nam Á vẫn không lép vế", bà thông tin.

Bên cạnh đó, các tour dài ngày với điểm đến độc đáo về văn hóa như Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản cũng dần được để mắt từ mùa hè năm nay.

Đài Loan và Nhật Bản cũng tung chương trình kích cầu như miễn visa, miễn phí nhập cảnh có thời hạn để san sẻ khách từ tour Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang, Phạm Vy.

Về phía mình, bà Thanh Trà của lữ hành Saigontourist chỉ ra 5 yếu tố khiến du thuyền Đông Nam Á vượt mặt các du thuyền thượng lưu, trở thành tour được nhiều du khách Việt ưa chuộng.

Đầu tiên , mức giá tour du thuyền Đông Nam Á dễ tiếp cận với nhiều đối tượng du khách.

, mức giá tour du thuyền Đông Nam Á dễ tiếp cận với nhiều đối tượng du khách. Thứ hai , du thuyền Đông Nam Á đã tạo tiếng vang từ trước, tour cũng được mở bán xuyên suốt trong năm theo lịch tàu chạy.

, du thuyền Đông Nam Á đã tạo tiếng vang từ trước, tour cũng được mở bán xuyên suốt trong năm theo lịch tàu chạy. Thứ ba , thủ tục dễ dàng, du khách không phải làm visa nên chỉ cần đặt tour trước 2-3 tuần.

, thủ tục dễ dàng, du khách không phải làm visa nên chỉ cần đặt tour trước 2-3 tuần. Thứ tư , sức chứa của du thuyền có thể lên đến 4.000-6.000 khách. Các dịch vụ phong phú, đi nhiều ngày vẫn chưa sử dụng hết. Đứng từ boong tàu, du khách có thể ngắm đại dương và khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau.

, sức chứa của du thuyền có thể lên đến 4.000-6.000 khách. Các dịch vụ phong phú, đi nhiều ngày vẫn chưa sử dụng hết. Đứng từ boong tàu, du khách có thể ngắm đại dương và khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau. Cuối cùng, ngoài các dịch vụ cơ bản còn có nhà hàng sang trọng, spa chăm sóc sắc đẹp, khu mua sắm, nhà thể thao đa năng. Đặc biệt là nhiều hoạt động giải trí như lướt sóng, bơi lội, tắm nắng, xem biểu diễn nghệ thuật, uống cà phê, trò chơi cảm giác mạnh…

Ngoài ra, nắm bắt nhu cầu của du khách, lữ hành này cũng khai thác chủ lực tour du thuyền Đông Nam Á trong dịp Tết. Bao gồm hải trình Singapore - Malaysia - Thái Lan (6 ngày) giá khoảng 50 triệu đồng và Singapore - Malaysia (4 ngày) giá 33 triệu đồng.

"Công ty đã điều hành dịch vụ gồm vé máy bay, cabin trên du thuyền 5 sao của hãng Royal Caribbean trước 6 tháng để có mức giá ưu đãi. Tour có hướng dẫn viên đi cùng và trọn gói tham quan", bà Trà thông tin.

Một báo cáo công bố hồi tháng 6 của JP Morgan, công ty dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới, chỉ ra rằng nhu cầu du lịch đường biển hiện nay phát triển mạnh mẽ. Ước tính trong năm nay, khoảng 35 triệu du khách sử dụng tàu du lịch, tăng 6% so với mức trước đại dịch.