Khách Việt đến Thái Lan giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm, trong khi nhiều thị trường Đông Nam Á cũng lao dốc, báo hiệu sức hút của “thiên đường du lịch” một thời đang dần nguội lạnh.

Khách du lịch chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok vào tháng 3/2024. Ảnh: Reuters.

Thái Lan chứng kiến lượng khách sụt giảm ở thị trường Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, do những biến động kinh tế và chính trị trong khu vực.

Trong 8 tháng đầu năm, Thái Lan đón hơn 6,4 triệu lượt khách từ 9 thị trường Đông Nam Á, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, 7 thị trường ghi nhận lượng khách sụt giảm, chỉ có Myanmar và Philippines tăng trưởng lần lượt 18,8% và 22,4%.

Malaysia dẫn đầu với 3 triệu lượt khách, tiếp đến là Lào (630.000 lượt) và Singapore (612.000 lượt). Indonesia xếp thứ tư với 550.000 lượt, trong khi Việt Nam đứng ngay sau với 482.000 lượt, giảm mạnh so với 719.000 lượt, tương đương giảm khoảng 33% cùng kỳ năm ngoái.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chonburi, nhận định những khó khăn này chỉ có tác động ngắn hạn.

“Indonesia và Việt Nam đều sở hữu lực lượng lao động trẻ và tiềm năng tăng trưởng GDP cao, do đó lượng khách từ hai thị trường này sẽ sớm phục hồi”, ông nói.

Tại Pattaya, nhóm khách chủ yếu đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Nhiều đại lý du lịch kết hợp tour Pattaya 1-2 ngày với ít nhất hai ngày tại Bangkok. Du khách Việt Nam thường chọn khách sạn tầm trung với giá từ 700-800 baht/đêm trong mùa thấp điểm.

Ông Thanet cho rằng sự thu hẹp từ một số thị trường co thể là kết quả ảnh hưởng bởi đồng baht mạnh và sự cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến châu Á khác, nơi liên tục tung ra sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách.