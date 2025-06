Khách Việt 'nguội lạnh' với du lịch Mỹ

Thiếu hụt đường bay, lo ngại vấn đề an toàn là một số nguyên nhân khiến khách Việt quay lưng với du lịch Mỹ trong dịp hè này.

Mùa hè là thời kỳ cao điểm cho các chuyến du lịch quốc tế. Thị trường du lịch nước ngoài (outbound) của Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng của xu hướng này vào tháng 7-8, theo một số đơn vị lữ hành. Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)... là các điểm đến ghi nhận sự tăng trưởng lượng khách Việt đặt tour, trừ Mỹ.

Ít "mặn mà" với du lịch Mỹ

Sự nhiệt tình với du lịch Mỹ của khách Việt bị đình trệ đáng kể, ngay cả trong những tháng đỉnh cao của các kỳ nghỉ gia đình và tour du lịch nước ngoài.

Một số công ty du lịch Việt Nam đã trải qua sự sụt giảm mạnh 20-30% lượng khách tour đi Mỹ dịp hè so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những lý do chính dẫn đến sự suy thoái này là nhận thức ngày càng tăng về rủi ro an toàn khi du lịch đến Mỹ. Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về an ninh cũng khiến du khách Việt Nam do dự khi lựa chọn chuyến bay qua Thái Bình Dương.

Cầu Brooklyn ở New York là một trong số điểm đến hút khách nước ngoài (trong đó có Việt Nam). Ảnh: NYT.

Tuy nhiên, đây là tình cảnh chung của nhiều quốc gia trên thế giới khi nhắc đến du lịch Mỹ, đặc biệt là sau lệnh hạn chế/cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6.

Một dự báo gần đây của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) cho thấy Mỹ có thể sẽ mất khoảng 12,5 tỷ USD doanh thu du lịch vào cuối năm 2025.

Chi tiêu du lịch trong nước dự kiến cũng sẽ giảm xuống dưới 169 tỷ USD , thấp hơn khoảng 7% so với năm 2024 và 22% so với mức trước đại dịch năm 2019.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, hơn 5,3 triệu du khách Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài vào năm 2024, đánh dấu mức tăng gần 6% so với năm trước.

Người Việt đi khắp thế giới từ châu Âu cho đến Bắc Mỹ, trong đó, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Italy, Mỹ vẫn nằm trong tầm ngắm của khách Việt.

Đáng chú ý, khách du lịch từ Việt Nam thường đến thăm điểm đến mang tính biểu tượng trên cả hai bờ biển của Mỹ chẳng hạn California, Nevada ở phía tây, New York và Washington ở phía đông.

Hạn chế đường bay 2 chiều

Ngành du lịch của Việt Nam đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về nhu cầu du lịch của Mỹ và ngược lại do căng thẳng toàn cầu.

Trước đó, du khách Việt Nam đi Mỹ có thể quá cảnh tại nhiều sân bay như ở Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc... tùy vào hãng bay.

Tuy nhiên, 2 sự lựa chọn quá cảnh phổ biến của khách Việt là Dubai (UAE) qua hãng Emirates, Doha (Qatar) của Qatar Airways không còn được ưa chuộng như trước.

Hai hãng trên giảm không ít lượng hành khách (trong đó có chuyến từ Việt Nam) trên các tuyến đường quá cảnh qua Doha và Dubai, bên cạnh sự sụt giảm đáng kể đường bay nối chuyến qua các trung tâm kinh tế quốc tế quan trọng.

Bất ổn chính trị, xung đột vũ trang là nguyên nhân dẫn đến điều này.

Công suất các chuyến bay qua khu vực này giảm từ mức 80-85% xuống còn 50%.

Tác động được cảm nhận "rõ ràng" tại sân bay quốc tế Hamad ở Doha. Tình trạng hoãn, hủy chuyến vào phút chót diễn ra không ít. Chẳng hạn, ngày 24/5, chuyến bay QR976 của Qatar Airways từ Doha đến Hà Nội bị hủy mà "không có lý do".

Hành khách bị mắc kẹt hàng giờ tại sân bay nhưng không thông tin hoặc sắp xếp chỗ thay thế. Đói, khát, du khách phải dùng tạm mì ăn liền và nước đóng chai do nhân viên sân bay mặt đất phát.

Sự hỗn loạn này không chỉ đơn thuần gây bất tiện cho khách du lịch, mà còn là gánh nặng chi phí lớn đối với các hãng hàng không.

Cảnh sát khống chế một người biểu tình chặn lối vào gara của Tòa nhà Liên bang ở trung tâm Los Angeles, California, ngày 6/6, sau nhiều lần người này bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Tiêu tốn nhiên liệu, lợi nhuận giảm là những gì các hãng bay phải đối mặt khi định tuyến lại đường bay tại khu vực không phận bị đóng cửa do xung đột.

Theo TTW, tình trạng bất ổn toàn cầu, sự do dự của du khách tiếp tục điều hướng bối cảnh đầy thách thức đối với du lịch nước ngoài của Việt Nam.

Các nhà điều hành tour du lịch phải đối mặt với cảnh mất doanh thu và xây dựng lại niềm tin khách hàng cũng như thiết kế các gói sản phẩm vừa an toàn vừa hấp dẫn đối với du khách.

"Nếu không có sự ổn định trong điều kiện địa chính trị và niềm tin mới vào chuyến bay quốc tế, con đường phục hồi cho du lịch đường dài từ Việt Nam có thể chậm hơn và con số thu về có thể không như mục tiêu đề ra", chuyên trang du lịch này cho hay.