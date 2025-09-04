Khách 'vỡ mộng' khi chi 140.000 USD đi tàu gấu trúc tại Trung Quốc

Hành trình 17 ngày trên tàu hạng sang chủ đề gấu trúc có giá 140.000 USD bị tố không đáp ứng dịch vụ như quảng cáo. Gia đình 26 người ở Trung Quốc đã lên tiếng khiếu nại.

Đại gia đình gồm 26 thành viên ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) bỏ ra 960.000 nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD ) để tham gia chuyến du lịch bằng tàu gấu trúc sang trọng kéo dài 17 ngày. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế khiến họ thất vọng và đang yêu cầu được bảo vệ quyền lợi, theo SCMP.

Theo quảng cáo, hành trình mang tên "Panda Express" khởi hành từ Thành Đô (Tứ Xuyên) đi Tân Cương.

Đoàn tàu hứa hẹn nhiều dịch vụ cao cấp, như: khoang tàu có phòng tắm riêng, khách sạn 5 sao tại các điểm dừng, 15 bữa sáng và 32 bữa chính được trình bày cầu kỳ với chi tiết trang trí hình gấu trúc, hướng dẫn viên chuyên nghiệp cùng các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật.

Tàu được thiết kế bắt mắt với biểu tượng gấu trúc, thậm chí có phòng chơi mạt chược và không gian giải trí âm nhạc rộng bằng một toa tàu.

Tàu được quảng cáo "những bữa ăn được trình bày tinh xảo", có phòng riêng để chơi mạt chược, phòng giải trí âm nhạc. Ảnh: 163.com.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa. Các bữa ăn bị chê đơn điệu, hoàn toàn không giống những "món cầu kỳ" trong video quảng cáo. Khi một số thành viên bị sốc độ cao, cuộc gọi tới đường dây hỗ trợ vào ban đêm không ai nghe máy.

"Chuyến đi giống như một nhiệm vụ đặc công. Ban ngày kín lịch hoạt động, tới 23h mới được lên tàu, phải tắm rửa trong nhà vệ sinh ga tàu. Sáng 6h lại xuống tàu, đứng chờ hơn 2 tiếng ngoài đường để lên xe buýt. Không có bác sĩ đi kèm thì khó trụ nổi", một thành viên chia sẻ.

Đoàn khách có cả cụ bà 88 tuổi và 2 trẻ nhỏ, khiến lịch trình dày đặc càng trở nên quá sức. Họ cho biết đang tiến hành đòi quyền lợi sau khi biết công ty lữ hành thừa nhận những món ăn đẹp mắt xuất hiện trong video trước đó chỉ là "đạo cụ họp báo, không phục vụ khách thực tế".

Đoàn tàu được trang trí theo chủ đề gấu trúc, nhưng đoàn du khách vẫn thất vọng với nhiều khía cạnh khác của chuyến đi đắt đỏ này. Ảnh: 163.com.

Tàu gấu trúc do Tập đoàn Đường sắt Thành Đô (China Railway Chengdu Group) vận hành, bắt đầu chạy thử từ tháng 3/2021 và nhanh chóng trở thành sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt dành tặng cha mẹ.

Sự việc lần này do Jimu News đưa tin đang gây bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Nếu có 960.000 tệ, tôi đã mua được một căn nhà rồi", một người viết.

Người khác bình luận: "Số tiền đó đủ cho cả gia đình đi châu Âu hơn 10 ngày mà vẫn còn dư".