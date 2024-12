Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong

Theo luật sư, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất tàn nhẫn. Do đó, việc cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định rõ hành vi của hung thủ để xử lý là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và có tính răn đe cao.