Khám nhà nguyên chủ tịch phường ở Hải Phòng vì liên quan ma túy

Cơ quan chức năng tại Hải Phòng đã khám nhà của vợ chồng ông Bùi Đức Hiếu (nguyên Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh) vì liên quan đến ma túy.

Tối 25/11, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám xét nơi ở của ông Bùi Đức Hiếu (nguyên Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh) và vợ là bà Phạm Thị Kiều Anh (SN 1985, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hải An) cùng trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Hải An để phục vụ điều tra, do có liên quan đến ma túy.

Liên quan đến ông Bùi Đức Hiếu, UBND quận Lê Chân đã quyết định cho thôi chức Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh, được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 20/11.

Lực lượng công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma túy, trong đó có vợ chồng ông Bùi Đức Hiếu. Ảnh: CACC.

Quận Lê Chân yêu cầu ông Hiếu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc cho bộ phận tiếp nhận mới.

Ông Hiếu đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại vũ trường MDM.

Như đã đưa tin, rạng sáng 21/11, Công an TP Hải Phòng đột kích vũ trường MDM nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Thời điểm kiểm tra, trong vũ trường có 143 khách, 80 nhân viên.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng ghi nhận 26 đối tượng dương tính ma túy, trong đó có ông Bùi Đức Hiếu và vợ là bà Phạm Thị Kiều Anh.