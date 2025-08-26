Khám phá Hong Kong, nhận ngay ưu đãi cùng BenThanh Tourist

Trong 3 ngày 4-6/9, BenThanh Tourist triển khai chương trình ưu đãi giảm 2 triệu đồng cho khách mua tour du lịch xứ Cảng Thơm tại ITE HCMC 2025.

Theo đó, tuyến Hong Kong (Trung Quốc) - đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - Đại lộ Ngôi sao - một ngày tự do (tổng 4 ngày) có giá từ 16,59 triệu đồng, nay còn từ 14,59 triệu đồng. Với tour Hong Kong Disneyland - đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - Đại lộ Ngôi sao (tổng 4 ngày) có giá từ 22,59 triệu đồng, giảm còn từ 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, tuyến Hong Kong - Chu Hải - Thâm Quyến (5 ngày) có giá 19,99 triệu đồng, giảm còn 17,99 triệu đồng. Đặc biệt, khách mua tour trong thời gian này được nhận quà du lịch chất lượng từ BenThanh Tourist.

Xứ Cảng Thơm là điểm đến khiến mọi giác quan được đánh thức. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm “leo núi bằng tàu” với Peak Tram - một trong những hệ thống tàu điện leo núi lâu đời bậc nhất thế giới. Tàu chạy trên sườn núi Thái Bình (The Peak), du khách thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Victoria và đường chân trời rực rỡ của thành phố. Dừng chân ở đỉnh núi, bạn có thể ghé thăm bảo tàng sáp Madame Tussauds Hong Kong, tham quan vườn Victoria Peak Garden, mua sắm tại Peak Tower và Peak Galleria.

Tàu điện leo núi Peak Tram - trải nghiệm đặc sắc tại xứ Cảng Thơm.