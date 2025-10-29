'Tôi bất lực nhìn đồ đạc chìm trong biển nước'

Nhiều quán cà phê và bar tại TP Huế chìm trong trận lũ lịch sử. Máy móc, nội thất hư hỏng, nhiều chủ quán đành đứng nhìn công sức nhiều năm bị nhấn chìm.

Hai ngày qua, cả 3 cơ sở của tan. cafe (TP Huế) đều ngập trong mực nước 60-70 cm, riêng chi nhánh đường Nguyễn Thị Minh Khai có lúc ngập tới 80 cm - ngang đùi người lớn. Thủy Tiên, đại diện chuỗi cà phê trên, cho biết mình bất lực khi nhìn cảnh đồ đạc chìm trong biển nước.

"Mực nước lần này cao hơn nhiều so với đợt lũ gần nhất cách đây 2-3 năm. Đây là trận lụt lớn chưa từng thấy", Tiên nói qua điện thoại với Tri Thức - Znews.

Tiên cho hay nước lũ bắt đầu tràn vào chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai từ 10h ngày 27/10 và đầu giờ chiều cùng ngày là đến chi nhánh Phạm Hồng Thái, Đinh Tiên Hoàng.

Ngay khi thấy dấu hiệu nước dâng, các nhân viên lập tức đóng cửa, kê đồ đạc có giá trị như tủ lạnh, thùng đá lên cao. Tuy nhiên, mực nước tăng quá nhanh, số lượng người ở trung tâm có thể di chuyển được giữa 3 cơ sở để kê đồ lại ít nên không kịp trở tay.

Những hình ảnh ban đầu được ghi nhận tại các chi nhánh tan. cafe tối 27/10, thực tế đỉnh lũ đêm qua cao hơn trong ảnh khoảng 50 cm. Ảnh: ĐVCC.

tan. cafe là chuỗi đồ uống có tiếng tại Huế, nổi tiếng với món cà phê muối - đặc sản được nhiều du khách tìm mua.

Trận lụt lịch sử khiến nhiều máy móc và hạng mục nội thất của quán bị ảnh hưởng nặng nề. Các nguyên vật liệu và đồ trữ đông/lạnh đều bị hư hỏng do khu vực trung tâm thành phố bị cúp điện diện rộng.

"Nước có rút nhưng rất chậm, sáng 28/10 lại dâng trở lại. Hiện chưa thể thống kê chính xác thiệt hại, nhưng chắc chắn rất nặng. Nếu nước rút, chúng tôi cũng cần ít nhất 3 ngày để khắc phục", đại diện quán chia sẻ. Cô hy vọng sau lũ, khách hàng vẫn tiếp tục ủng hộ để quán sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định trở lại.

Người dân chèo thuyền di chuyển trên đường phố Huế do ngập sâu, ngày 28/10. Ảnh: Duy Anh.

Cách đó không xa, fai. wine bar (Đội Cung, Phú Hội) cũng chìm trong nước lũ từ sáng 27/10, mực nước cao nhất ghi nhận khoảng 50 cm. Dù đã cố gắng kê đồ đạc lên cao, máy móc, tủ lạnh, sofa và ghế ngồi vẫn bị ngâm trong nước.

Đức Hào, đại diện quán, cho biết vị trí này trước nay chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi lũ.

"Nhìn nước tràn vào, chúng tôi rất lo lắng. Nhưng đây là tình hình chung, chỉ biết cố gắng di dời đồ đạc, hạn chế thiệt hại nhất có thể", anh nói. Một số nhân viên được bố trí ở lại canh nước và trông quán.

"Chúng tôi phải đợi nước rút hoàn toàn, tình hình ổn định, mới nhờ người có chuyên môn tới kiểm tra mới biết được mức độ hư hỏng cụ thể như thế nào. Kế hoạch khôi phục ước tính mất khoảng một tuần, tùy vào mức độ nước rút và thiệt hại thực tế", anh cho biết thêm.

Tại khu vực quán Ngang Café (Bà Triệu), nước lũ cao đến bụng. Ảnh: ĐVCC.

Trong khi đó, tại khu vực Bà Triệu (Xuân Phú), Ngang Café chìm trong mực nước sâu đến bụng, bàn ghế, đồ dùng nổi lềnh bềnh.

Chủ quán chỉ kịp đăng tải hình ảnh quán chìm trong nước lũ kèm dòng trạng thái: "Sau một trận lũ, mọi nỗ lực xem như về lại vạch xuất phát". Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời động viên, mong quán sớm vượt qua khó khăn.

Ngày 28/10, cả thành phố Huế bốn bề mênh mông biển nước. Mực nước sông Bồ và sông Hương đã vượt mức báo động 3. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân bị cô lập, tình trạng mất điện và sóng điện thoại chập chờn khiến việc cứu trợ thêm phần khó khăn.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đợt mưa này không phải do bão mà là tổ hợp của hình thế thời tiết phức tạp gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới và trường gió Đông hoạt động mạnh. Dự báo từ 27 đến 29/10, các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa to đến rất to.

Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua Đại nội Huế Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.