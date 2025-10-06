Khẩn trương truy tìm các học viên cai nghiện bỏ trốn tại An Giang

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an các xã, phường quyết liệt truy tìm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, các học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện vào chiều 5/10. Nhiều hình ảnh, video về các nhóm học viên di chuyển trên các cánh đồng, con đường được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh các học viên trốn cơ sơ cai nghiện tại An Giang.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an các xã, phường, các cơ quan chức năng có liên quan tập trung, quyết liệt, nhanh chóng truy tìm các học viên đưa trở lại cơ sở.

Đồng thời, phát động phong trào, kêu gọi tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin đến cơ quan Công an; nhất là người thân các học viên phải tích cực vận động, đưa học viên quay lại cơ sở cai nghiện.