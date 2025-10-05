Lật tẩy 'kỹ nghệ lùa gà' của những ông trùm lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội luôn giương "ăng ten" để nắm tình hình địa bàn, từ đó lật tẩy những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Chống tội phạm mạng, kể lại, khoảng tháng 4/2022, đơn vị nắm được hiện trên “cộng đồng tiền ảo” một công ty có tên gọi Maxx Group với ông chủ là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội).

"Thời điểm đó, tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng cũng không cấm các hoạt động mua bán, trao đổi, đầu tư nên chúng tôi cũng chỉ theo dõi, nắm tình hình", Trung tá Đào Mạnh Hà cho hay.

Các đối tượng quảng bá dự án Wingstep.

Thủ đoạn tinh vi

Trong giai đoạn đầu, Maxx Group chỉ quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, chỉ đạo nhân viên tổ chức truyền thông trên các hội nhóm trên mạng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Đến tháng 3/2025, trinh sát phát hiện Maxx Group có biểu hiện huy động vốn, đáng chú ý là một số bị hại có dấu hiệu mất tiền.

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Phó đội trưởng Đội Chống tội phạm mạng, các đối tượng thuê văn phòng, thuê kỹ thuật viên chạy quảng cáo, tổ chức các buổi hội thảo. Để đánh bóng tên tuổi, các đối tượng thường thuê văn phòng tại các khu cao cấp, khách sạn sang trọng để tổ chức hội thảo. Những người đứng đầu công ty thường đi xe sang, sống trong các biệt thự, tạo hình ảnh hào nhoáng để kêu gọi đầu tư.

Theo Trung tá Đào Mạnh Hà, bước đầu xác minh hành vi của Maxx Group cho thấy thủ đoạn của ổ nhóm này rất tinh vi. Khi các nhà đầu tư tham gia vào dự án do các đối tượng tạo lập, nếu bị thua lỗ, chúng liền sẽ trực tiếp gặp gỡ để hòa giải và chuyển cho một số tiền nhất định dưới danh nghĩa Maxx Group hỗ trợ.

Khi nhà đầu tư nhận tiền và tin tưởng, chúng lại tư vấn tham gia dự án khác. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư tham gia rồi chiếm đoạt tiền. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được hơn 3.300 tài khoản nhà đầu tư tham gia vào các dự án của nhóm đối tượng này.

Đặng Quốc Thắng quảng bá dự án Naga Kingdom.

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ ứng dụng ma

Theo tài liệu điều tra, sau khi thành lập công ty Maxx Group với mục đích hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, Đặng Quốc Thắng đã giao dự án Wingstep (đi bộ kiếm tiền) cho Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa) - Giám đốc Công ty Maxx Group thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư.

Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng Wingstep và nạp đồng tiền ảo BUSD (có giá trị quy đổi 1 BUSD tương đương 1USD) vào tài khoản. Qua ứng dụng, nhà đầu tư mua giày NFT có giá 100- 1.200 USD /đôi, hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.

Mỗi dự án tiền ảo, Đặng Quốc Thắng được hưởng 5-50% số tiền huy động được từ các nhà đầu tư. Theo tài liệu điều tra, có khoảng 50 khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep với số lượng tiền khoảng 300.000 USD , tương đương 7,2 tỷ đồng . Dự án Wingstep hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8/2022,thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa.

Còn đối với game nuôi thú Naga Kingdom, tháng 5/2020, Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại phường Phú Vân, tỉnh Ninh Bình) thành lập Công ty TNHH Tulpo Software hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy vi tính, thiết kế phần mềm. Tháng 8/2021, Nguyễn Thành Lộc bắt đầu lập trình game Naga Kingdom (là game nuôi thú, người chơi phải nạp tiền điện tử để mua các nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các "linh thú" có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, sau đó sẽ chơi game để kiếm vật phẩm, có thể bán lấy tiền).

Để chuyển thành tiền Việt Nam, đầu tiên phải vào chơi game 30-60 phút/ngày sẽ được thưởng "rương may mắn" - phần quà khi tham gia chơi đủ thời lượng trong đó chứa đồng Maga (là 1 loại đồng tiền ảo khác trong game). Từ đồng Maga quy đổi sang đồng tiền điện tử USDC/ SOL và từ các đồng này bán lên sàn Binance để quy đổi thành tiền Việt Nam.

Đến tháng 3/2022, Lộc lập trình xong game và bắt đầu chạy thử nghiệm. Qua bạn bè giới thiệu, Nguyễn Thành Lộc quen biết Đặng Quốc Thắng. Thắng nói sẽ giúp Lộc đi tìm người chơi với điều kiện Thắng sẽ được hưởng tỷ lệ % số tiền của người đầu tư khi mua "linh thú".

Để quảng bá, thu hút nhà đầu tư, Đặng Quốc Thắng giới thiệu đây là một game ứng dụng Blockchain lợi nhuận cao (5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư (trong đó, 5% F1, 3% F2 và 2% F3). Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu, tư vấn cho khách hàng đã có 20 người đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng ).

Lộc và Thắng lập nhóm Telegram “Naga Core Team”, Thắng thêm các thành viên khác của Maxx Group là Ngô Khắc Trung, N.V.G (SN 1992, trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội) vào nhóm Telegram này. Trong nhóm, Thắng, Trung, G đề nghị Lộc chỉnh sửa tính năng, giao diện của game và thống nhất tỷ lệ ăn chia là 40-60%.

Khoảng tháng 6/2022, qua quan hệ xã hội, Thắng quen biết anh L.N.T (trú tại Hà Nội). Dù biết game Naga Kingdom bản chất không có tính thanh khoản, chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống và không được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép hoạt động, Thắng vẫn đưa ra thông tin Maxx Group là đối tác với công ty nước ngoài, đang giúp quản lý, điều hành dự án game Naga Kingdom để tư vấn, giới thiệu và mời anh T tham gia chơi. Thắng sau đó đã lập nhóm Telegram và đưa anh T cùng tay chân của mình vào nhóm để giới thiệu dự án game khiến anh T tin tưởng đồng ý tham gia.

Các đối tượng Lộc, Thắng, Trung.

Cuộc chiến với những kẻ ẩn danh

Ngày 17/8/2022, anh T chuyển 136 triệu đồng đến tài khoản của Thắng để mua "linh thú" trong game. Ngày 18/8/2022, Trung dùng tư cách Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam ký với anh T hợp đồng cung cấp dịch vụ chơi game. Sau đó, Thắng chuyển đến tài khoản của anh T 3 tháng tiền lợi nhuận là 38,2 triệu để nạn nhân tin tưởng và tiếp tục đầu tư (thực tế số tiền này được lấy từ chính số tiền của anh T và của những người chơi khác trên hệ thống).

Đầu tháng 12/2022, Lộc đóng game Naga Kingdom sau 3 tháng hoạt động. Số tiền anh T chuyển vào dự án game này đã bị Thắng và các đối tượng chiếm đoạt là 97 triệu đồng. Dự án game bị "sập" cũng khiến các khách hàng khác mất toàn bộ số tiền đầu tư.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: "Trong vụ án này, chúng tôi muốn đi đến tận cùng, tìm ra kẻ phát hành các ứng dụng là rất khó khăn. Thông thường, kẻ phát hành sẽ ủy quyền cho các đại lý và những giao dịch giữa chúng đều ẩn danh.

Cùng với đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi đặt văn phòng, xây dựng hình ảnh ảo nên để xác minh thông tin không hề đơn giản. Sau hơn 3 tháng điều tra, với sự kiên trì, chúng tôi đã dựng được toàn bộ hệ thống nhóm lừa đảo, bắt giữ được kẻ sáng lập là Nguyễn Thành Lộc".

Từ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc để điều tra.