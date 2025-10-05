Bắt giám đốc và chủ trang trại nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm

Sau cuộc kiểm tra hành chính và kết quả trưng cầu giám định 17 cá thể động vật hoang dã quý hiểm bị nuôi, nhốt bên trong trang trại nông nghiệp ở Khánh Hòa, giám đốc doanh nghiệp, chủ trang trại đều phải vào vòng tố tụng hình sự.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội danh "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" theo quy định tại khoản 3, điều 244 BLHS đối với Nguyễn Hữu Phát (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Nam Cương, cơ sở ở thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh (Khánh Hòa).

Liên quan vụ án này còn có bị can Nguyễn Văn Tiến (SN 1972), Chủ nhân Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến, ở thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh (Khánh Hòa) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.

Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Nam Cương tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CAKH.

Trước đó qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện tại Farm & Zoo bên trong Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến đang nuôi, nhốt động vật hoang dã quý hiếm. Sau cuộc kiểm tra hành chính ngày 27/8, lực lượng Công an đã phát hiện 17 cá thể động vật, trong đó có 16 con cá sấu và 1 con vẹt trắng.

Từ quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng Viện Tài nguyên Môi trường thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã có kết luận 14 cá thể cá sấu Xiêm là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B. Còn lại là 2 cá thể cá sấu Cuba và 1 cá thể vẹt màu vàng thuộc Phụ lục 1 trong Công ước CITES về danh mục các loài động, thực vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: CAKH.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhân Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến và Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Nam Cương không xuất trình được giấy tờ chứng mnh nguồn gốc hợp pháp 17 cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Cơ sở này cũng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động nuôi, nhốt, cứu hộ hoặc bảo tồn đa dạng sinh học động vật hoang dã quý hiếm.