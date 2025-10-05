Loạt 'chiến thần' xộ khám: Khi 'góc khuất' bán hàng online bị phơi bày

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, "nữ hoàng" hàng hiệu "Cún bông" và Hoàng Hường từng được dân mạng đặt nick name "chiến thần" chốt đơn, nhưng "góc khuất" sau những phiên livestream bán hàng bị "lột trần", phơi bày dưới ánh sáng pháp luật.

Họ đã lần lượt xộ khám vì những hành vi vi phạm pháp luật. Các quyết định khởi tố là hồi chuông cảnh báo "mọi con số ảo trong kinh doanh online đều phải trả giá thật".

"Nữ hoàng" chốt đơn che giấu doanh thu nghìn tỷ

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường hay còn gọi là Hoàng Hường (SN 1987, quê Phú Thọ).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng , kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Với các hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bao gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Hoàng Thị Hường. Ảnh: Bộ Công an.

Hoàng Hường được biết đến là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online. Từ năm 2022, Hoàng Hường nổi lên qua các buổi livestream trên Facebook, TikTok, YouTube, thu hút hàng triệu người theo dõi và được mệnh danh là "nữ hoàng livestream" nhờ phong cách bán hàng sôi động, chiêu trò khuyến mãi lớn.

Hoàng Hường từng là Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và chủ chuỗi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile. Công ty của người phụ nữ này sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, tuyên bố có quy mô lớn song thực tế chưa được kiểm chứng.

Cùng với sự nổi tiếng, Hoàng Hường vướng nhiều lùm xùm. Năm 2019, chuỗi nha khoa của bà bị thu hồi giấy phép vì sai phạm chuyên môn. Năm 2022, công ty bị xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo gây hiểu lầm. Sau đó, bà đổi thương hiệu thành "Hoàng Hường Meli", nhưng tiếp tục bị cơ quan chức năng yêu cầu xử lý vì quảng cáo chưa được cấp phép.

Ngoài kinh doanh, Hoàng Hường gây chú ý với phát ngôn gây tranh cãi, như việc gọi món mèn mén của người H’Mông là "cám lợn", khiến dư luận phản ứng mạnh. Hiện hoạt động livestream giảm sút, nhiều sản phẩm bị gỡ bỏ khỏi nền tảng, còn bà chủ yếu xuất hiện trong các chương trình từ thiện.

"Đế chế" hàng hiệu online doanh thu 834 tỷ đồng

Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) kinh doanh hàng hiệu qua mạng xã hội với quy mô lớn, bán các sản phẩm như túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện mang thương hiệu Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên fanpage “Hyclothet - New things by Hy”, nhóm Facebook “Hycloset - Hàng hiệu Authentic” và nhóm “Vip Hycloset”.

Để duy trì hoạt động các hội nhóm, fanpage, Hường thuê 6 nhân viên có nhiệm vụ chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo. Các hoạt động bán hàng thực hiện qua livestream tại nhà riêng của Nguyễn Thị Thu Hường.

Nguyễn Thị Thu Hường.

Cơ quan chức năng xác định hoạt động bán hàng của Hường tạo ra doanh thu hơn 834 tỷ đồng , nhưng không kê khai, nộp thuế, gây thất thu ngân sách hơn 12,5 tỷ đồng .

Khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng và địa điểm livestream của Hường, công an thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương và phụ kiện hàng hiệu trị giá gần 10 tỷ đồng , phần lớn không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Doanh thu hơn 120 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 5 tỷ đồng

Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại Hà Nội) hay còn gọi là Vũ Hồng Phúc "Cún Bông", là KOLs (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instagram) hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng.

Từ năm 2023, Phương và chồng là Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, trú tại Hà Nội) mở cửa hàng VHP ở Hà Nội và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ.

Quá trình hoạt động, vợ chồng Phương chỉ đạo kế toán là Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985, trú tại Hà Nội) chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng , trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng , gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng . Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.

Cơ quan điều tra làm việc với những người liên quan.

Lợi dụng sự nổi tiếng để bán hàng online

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, Lê Tuấn Linh, Hằng du mục, Phạm Quang Linh cùng với Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Ý tưởng này nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL (người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nhóm bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Cụ thể, Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; còn Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng.

Theo kịch bản, nhóm này tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… để quảng cáo.

Tuy nhiên, qua giám định, chất xơ trong kẹo Kera không đúng như nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã quảng cáo.

Cơ quan chức năng cáo buộc, từ 12/12/2024 - 16/1/2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đặt mua sản phẩm với số lượng lớn.

Toàn vụ án, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm Thùy Tiên cùng các bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Lời cảnh tỉnh nghiêm túc

Sau khi những vụ án liên quan người nổi tiếng trên mạng xã hội bị phanh phui hành vi trốn thuế, đại diện cơ quan thuế cho biết, trong thời gian vừa qua có hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế xảy ra như: người nộp thuế thu tiền mặt, không chuyển khoản qua ngân hàng; che giấu nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản của người quen, người nhà để che giấu doanh thu…

Bên cạnh đó các đối tượng sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật. Đồng thời, đối tượng lập trụ sở doanh nghiệp cùng trụ sở hộ kinh doanh, khi người dân, khách hàng muốn lấy hóa đơn thì sẽ xuất qua công ty, nếu không lấy hóa đơn thì bán qua hình thức hộ kinh doanh để trốn thuế.

Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh.

Qua vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác.

Ở một góc độ khác, tiến sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ: "Trong thời đại mạng xã hội, ánh hào quang cá nhân nếu không gắn liền với kiểm chứng, dễ trở thành cạm bẫy". Người tiêu dùng, đặc biệt người già, người ít tiếp xúc thông tin… cần tỉnh táo rằng thực phẩm chức năng không phải thuốc, không thể chữa hết bệnh; những lời quảng cáo mang tính điều trị cần xem xét kỹ lưỡng; giấy phép lưu hành, công bố sản phẩm phải được yêu cầu; hoá đơn, chứng từ phải được cung cấp.

"Khi thấy khuyến mãi khủng, quà tặng quá dễ, lời hứa không rõ ràng, đó cần là tín hiệu nghi ngờ, không phải động lực mua", ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu nhấn mạnh việc cộng đồng, truyền thông và cơ quan quản lý phải “chia sẻ nhận thức” lan truyền kiến thức cơ bản về quảng cáo, pháp luật, giúp người dân hiểu rằng người nổi tiếng cũng có thể sai, cũng có thể lợi dụng danh tiếng.

Đối với người già, gia đình và con cháu nên đồng hành - giải thích, kiểm chứng thông tin, cùng người thân phân biệt đâu là lời quảng cáo đẹp, đâu là mồi câu lợi dụng tâm lý.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý và truyền thông cần kịp thời phơi bày thủ đoạn, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai, vi phạm kế toán, trốn thuế, để răn đe và ngăn chặn "vỏ bọc hào nhoáng" trở thành lá chắn cho vi phạm.