Tóm gọn nữ 'đạo chích' 4 lần mở trộm két sắt, cuỗm 350 triệu đồng

  • Chủ nhật, 5/10/2025 11:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) điều tra, tóm gọn nữ "đạo chích" 4 lần đột nhập phòng ngủ để mở trộm két sắt của một nhà dân trên địa bàn, lấy đi 350 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, tóm gọn nữ "đạo chích" sau hơn 4 giờ gây án.

Trước đó, sáng 4/10, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.K. về việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ trộm cắp số tiền 250 triệu đồng trong két sắt.

Tom gon, nu dao chich anh 1

Nữ "đạo chích" Lê Thị Thủy tại cơ quan công an.

Khẩn trương truy vết điều tra, Công an xã Chí Minh bắt giữ kẻ gây ra vụ trộm cắp trên là Lê Thị Thủy (SN 1991, trú tại thôn 5, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận lợi dụng việc chủ nhà sơ hở đã 4 lần thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản của anh K. với tổng số tiền 350 triệu đồng để trong két sắt ở phòng ngủ. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Thủy nạp vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng.

Khánh Linh - Tiến Thắng/VTC News

