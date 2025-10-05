Đối tượng đâm một phụ nữ tử vong trên đường ở TP.HCM đã ra đầu thú

Phòng CSHS Công an TP.HCM tạm giữ Lê Gia Huy (thường gọi Lê Huy, SN 2005, quê Bạc Liêu), đối tượng đâm người phụ nữ tử vong trên địa bàn phường Tam Thắng (TP.HCM) để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án vào tối 4/10, đối tượng Lê Gia Huy đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, vào rạng sáng 5/10, đối tượng đã ra đầu thú với cơ quan chức năng.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân đã gọi điện trình báo với cơ quan chức năng vụ việc một phụ nữ bị đâm và tử vong tại chỗ trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra xác minh.

Lực lượng chức năng đến tại hiện trường để điều tra vụ việc tối 4/10.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một phụ nữ đã tử vong với vệt máu từ vết thương ở vùng ngực, bụng. Người dân nơi đây cho biết hung thủ đã lao đến đâm một nhát trúng nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu. Dù người dân đã gọi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H (SN 1993, quê Bạc Liêu) đang làm việc ở một quán bar. Chị T.T.D.H và đối tượng Lê Gia Huy có quan hệ tình cảm trong thời gian nhiều năm, nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.