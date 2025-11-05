Khảo sát về mức độ cân bằng cuộc sống của người Việt

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ Việt Nam đang phải vật lộn để tìm sự cân bằng giữa công việc, tài chính và sức khỏe.

Khảo sát gần đây do Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện thông qua công cụ trực tuyến “Điểm tựa cân bằng” phác họa rõ nét chân dung thế hệ này - những người khao khát tận hưởng cuộc sống, nhưng vẫn lo lắng cho tương lai.

Mong muốn phát triển nhưng chưa đủ nền tảng

Trong hơn 2 tháng ra mắt (từ tháng 7 đến tháng 9), hơn 5.000 người tham gia trải nghiệm công cụ trực tuyến “Điểm tựa cân bằng”, tạo nên nguồn dữ liệu thực tiễn phong phú. Trong đó, gần 70% là người trẻ thuộc nhóm tuổi 22-40 (Gen Z và Millennials) - những người đang trong giai đoạn vừa xây dựng sự nghiệp, vừa tìm kiếm sự ổn định và an tâm tài chính cho tương lai.

Dựa trên nguyên lý “The Wheel of Life - Bánh xe cuộc sống”, công cụ này đánh giá 6 khía cạnh quan trọng, gồm: Sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, mối quan hệ, trải nghiệm - sở thích và phát triển bản thân. Kết quả tổng hợp gần 3.500 bộ dữ liệu hợp lệ cho thấy: 66,9% người dùng đạt mức cân bằng cao, 29,8% ở mức cân bằng trung bình và chỉ 3,2% rơi vào nhóm mất cân bằng. Dữ liệu này phản ánh phần lớn người Việt ý thức duy trì lối sống lành mạnh, song vẫn còn nhiều điểm yếu cần được củng cố để cân bằng thật sự.

Đáng chú ý, hai khía cạnh phát triển bản thân và mối quan hệ đạt điểm cao nhất, lần lượt ở mức 3,65 và 3,62/5, với tỷ lệ người đạt mức cao đến 61,2% và 54%. Đây là minh chứng cho xu hướng sống mới của thế hệ trẻ: Coi trọng đời sống tinh thần và không ngừng hoàn thiện bản thân. Dẫu vậy, dữ liệu cũng hé lộ nghịch lý: Dù có ý chí cầu tiến mạnh mẽ, 41% người tham gia thừa nhận thường xuyên trì hoãn việc học hỏi hoặc khám phá điều mới, chủ yếu vì thiếu thời gian hoặc áp lực công việc.

Hai khía cạnh phát triển bản thân và mối quan hệ đạt điểm cao nhất trong khảo sát của Dai-ichi Life Việt Nam.

Người trẻ khao khát phát triển, nhưng chưa có đủ nền tảng ổn định để dành thời gian cho chính mình và mối quan hệ ý nghĩa.

“Tôi từng nghĩ làm việc chăm chỉ là đủ, nhưng giờ mới nhận ra việc đầu tư cho bản thân và mối quan hệ chất lượng là thứ giúp mình sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn”, chị Minh Trang (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Áp lực tài chính và sức khỏe

Trái lại, hai trụ cột quan trọng gồm tài chính và sức khỏe - vốn là nền tảng của mọi sự cân bằng - lại cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo. Mức điểm trung bình khá (tài chính 3,5 và sức khỏe 3,52/5) không che giấu được rủi ro tiềm ẩn: 31,9% người tham gia có điểm tài chính dưới 3, phản ánh khả năng tích lũy và lập kế hoạch còn hạn chế; 25% thừa nhận họ không thể duy trì tài chính ổn định quá 6 tháng nếu mất việc.

Về sức khỏe, 46,5% thường xuyên cảm thấy kiệt sức về thể chất hoặc tinh thần, trong khi 45,9% không duy trì được thói quen vận động đều đặn. Những con số này cho thấy nhiều người đang nỗ lực kiếm tiền để sống tốt hơn, nhưng lại chưa chuẩn bị đủ cho rủi ro dài hạn.

Hai khía cạnh sức khỏe và tài chính bộc lộ dấu hiệu đáng lo ngại.

Khía cạnh trải nghiệm và sở thích cũng thể hiện sự phân hóa rõ rệt trong cách người Việt trẻ tận hưởng cuộc sống. Điểm trung bình của nhóm này chỉ đạt 3,44/5, nhưng lại có 58,8% người dùng nằm trong mức đánh giá cao - tỷ lệ cho thấy trải nghiệm đang trở thành biểu tượng của tự do cá nhân.

Tuy nhiên, đằng sau đó là thực tế: 64% người tham gia thừa nhận thường xuyên phải gác lại kế hoạch cá nhân vì công việc hoặc tài chính. Vì thế trải nghiệm vừa là phần thưởng cho nỗ lực, vừa là phép thử cho khả năng quản lý cân bằng và tài chính của mỗi người.

Khía cạnh trải nghiệm và sở thích thể hiện sự phân hóa trong cách người Việt trẻ tận hưởng cuộc sống.

Giải pháp cân bằng toàn diện

Từ kết quả khảo sát, Dai-ichi Life Việt Nam nhận thấy nhu cầu rõ rệt về những giải pháp giúp người trẻ củng cố hai trụ cột dễ tổn thương nhất - tài chính và sức khỏe - để họ có thể an tâm theo đuổi quá trình phát triển bản thân dài hạn. Đó cũng chính là triết lý hình thành nên sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “An tâm song hành thịnh vượng”.

Lấy cảm hứng từ bốn phép tính cộng - trừ - nhân - chia, bảo hiểm liên kết chung “An tâm song hành thịnh vượng” mang đến triết lý cân bằng: Cộng thêm lớp bảo vệ, trừ đi gánh nặng rủi ro, nhân cơ hội tích lũy dài hạn và chia sẻ sự an tâm cùng người thân yêu. Khi kết hợp cùng sản phẩm bảo hiểm bán kèm để mở rộng phạm vi bảo vệ như bảo hiểm “Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7” và bảo hiểm “Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7”… khách hàng có thêm “lớp phòng vệ tài chính” trước rủi ro, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai và an tâm sống khỏe.

Với cách tiếp cận này, Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn trở thành bạn đồng hành giúp khách hàng sống trọn hôm nay, an tâm cho ngày mai - hành trình cuộc sống cân bằng, bền vững và giàu ý nghĩa.