Khen thưởng các lực lượng phá chuyên án, thu 44 bánh heroin

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh, khen thưởng, động viên CBCS các đơn vị Công an Điện Biên lập chiến công xuất sắc, triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu 44 bánh heroin.

Trước đó, hồi 13h10 ngày 25/8, tại khu vực bản Trống Sư B, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Hải quan khu vực 7 và Đồn Biên phòng Mường Nhà phá chuyên án 825X, bắt quả tang 2 đối tượng là Lầu A Chu (SN 1988) và Lầu A Phổng (SN 1989) cùng trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 33 bánh heroin (khối lượng khoảng 11,5 kg), 1 môtô, 2 điện thoại di động và 58,9 triệu đồng tiền mặt.

Công an Điện Biên trao thưởng cho các lực lượng phá chuyên án.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Vừ (SN 1984, trú tại bản Thẩm Mỹ A, xã Xa Dung); Lầu A Dia (SN1986, trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung); Vàng A Xế (SN 1998, trú tại bản Hồi Hương, xã Mường Nhà) và Lầu A Khá (SN 1987, trú tại bản Gia Phú A, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng Vàng A Xế, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 10 bánh heroin (khối lượng khoảng 3,9 kg) đối tượng chôn giấu kỹ dưới nền phòng ngủ và 1 bánh heroin tại nhà Lầu A Vừ.

Trinh sát cho biết các đối tượng trong đường dây rất ranh ma, xảo quyệt, chúng liên tục di chuyển nhiều địa điểm, thay đổi phương thức liên lạc, bố trí cảnh giới trên các tuyến đường… để đối phó với cơ quan chức năng. Giữa mưa rừng, gió núi, mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp và hiểm trở, hàng trăm CBCS vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của CBCS tham gia chuyên án, chiến công lần này tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Điện Biên trong cuộc chiến cam go, đầy hiểm nguy với "tội phạm của tội phạm", đồng thời nhấn mạnh toàn lực lượng Công an Điện Biên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, quyết tâm tấn công công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn để Nhân dân đón kỳ nghỉ lễ 2/9 trọn niềm vui.