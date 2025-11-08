Khi 'brand love' không cần truyền thông ồn ào

Khoai Lang Nướng không tìm kiếm sự nổi bật qua các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mà xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng bằng sự tự nhiên và ấm áp.

Khoai Lang Nướng (thương hiệu đến từ Đà Lạt) gọi đó là hành trình vun trồng "brand love - tình yêu thương hiệu". Ở đó, mỗi hành động đều gửi gắm sự đồng cảm, như cách mà thương hiệu viết nên câu chuyện mang tên "Khoai chở trăm nụ cười về bản".

Không cố kể về mình, Khoai Lang Nướng đặt slogan hành trình từ địa phương, để món ăn từ sản vật địa phương và không gian ấm cúng tự "mở lời". Tinh thần ấy được tạo nên từ trải nghiệm ẩm thực đặc biệt: Sự trân trọng bàn tay người nông dân, niềm hứng khởi trong sáng tạo món ăn và khoảnh khắc sẻ chia khiến khách hàng muốn lưu giữ mãi.

Căn nhà nhỏ của Khoai Lang Nướng gây ấn tượng trong lòng khách hàng.

Đại diện Khoai Lang Nướng nhận định từ điều giản dị mà bền lâu, thương hiệu dần gieo cảm xúc nhẹ mà thấm, đủ chân thật để ghi dấu ấn trong lòng khách hàng. Trong bối cảnh lĩnh vực truyền thông gắn với tốc độ, thương hiệu chọn nuôi dưỡng cảm xúc thay vì kích hoạt xu hướng, để được nhớ đến như thương hiệu có chiều sâu.

Hành trình "brand love" bắt đầu từ chuyến đi tìm cá tầm

Không khởi đầu từ kịch bản nào, mà từ chuyến đi tìm cá tầm giữa núi cao đã giúp Khoai Lang Nướng nhận ra: Để xây dựng kết nối thật sự, không chỉ cần nguyên liệu tốt, mà còn cần thấu hiểu con người và vùng đất nơi họ được sinh ra. Từ đó, chiến dịch "Khoai chở trăm nụ cười về bản" ra đời, biến tình yêu với đất lành thành việc làm cụ thể, nối liền nhịp thương yêu giữa phố thị và núi rừng.

Bé gái ở Đưng K'Nớ nhận quà tặng từ Khoai Lang Nướng.

Thương hiệu bắt tay hành động với hơn 300 phần quà được trao đi, bao gồm: Đồ dùng học tập, bữa ăn và tấm bảng ước mơ - nơi những dòng chữ viết tay được nâng niu như hạt mầm hy vọng.

Câu chuyện tiếp nối bằng nghệ thuật, qua cuộc thi vẽ online "Nụ cười của em" - thu hút hơn 500 bức tranh được mang đến triển lãm giữa núi rừng, nơi nghệ thuật thành thị gặp gỡ nụ cười của người dân.

Tại triển lãm "Nụ cười của em" ở Măng Đen, những bức tranh của trẻ em vùng cao được nâng niu như hạt mầm hy vọng.

Những kỷ niệm được đồng sáng tạo qua cuộc thi "Ước mơ của em" dành cho học sinh địa phương và lễ hội Trung thu sớm. Khoai Lang Nướng trao tặng lồng đèn, múa lân, tạo nên hành trình nhỏ nhưng nhiều niềm vui.

Từ góc nhìn marketing, đại diện thương hiệu đánh giá đây là ví dụ tiêu biểu của cảm xúc chân thật. Đó là nơi hành động nhỏ gieo nên giá trị lớn khi không tìm cách chinh phục khách hàng, mà cùng họ gieo những điều tốt đẹp để tình cảm thương hiệu được xây dựng tự nhiên, từ đất lành đến tấm lòng.

Trong triển lãm tranh "Nụ cười của em" tại Măng Đen, trẻ em được tặng áo mới và nhận lồng đèn trung thu.

Từ khởi đầu nhỏ đến dự án lớn

Theo Khoai Lang Nướng, hơn 500 nụ cười là con số có thể đong đếm, nhưng điều còn lại sâu sắc hơn cả, là sự đồng hành gần gũi giữa thương hiệu F&B trẻ và cộng đồng vùng cao - vùng đất ươm mầm từ những điều giản dị.

Khoai Lang Nướng tổ chức cuộc thi "Vẽ tranh cho bé".

Khoai Lang Nướng vẫn đang tiếp tục hành trình tại Trạm nụ cười của Khoai - nơi tiếp nhận đóng góp tinh thần như sách, tranh ảnh, để kết nối cộng đồng bằng nghệ thuật và cảm xúc.

Cùng với kế hoạch phát triển bộ hướng dẫn (toolkit) nhằm nhân rộng dự án, thương hiệu khẳng định chuyến xe "chở nụ cười" sẽ còn lăn bánh, viết tiếp chặng đường sẻ chia. Bắt đầu từ điều nhỏ bé để vun thành điều lớn lao, đó là cách thương hiệu gieo nguồn cảm hứng đến cộng đồng: Bền bỉ, tự nhiên và nhiều cảm xúc.