Vì sao sữa tươi '10 không' được Giang Ơi và nhiều mẹ bỉm tin dùng?

Giang Ơi, Chúng Huyền Thanh, mẹ Zinzon và nhiều ba mẹ kỹ tính đồng loạt chia sẻ về thương hiệu sữa tươi mới nhập khẩu trực tiếp từ Australia với tiêu chuẩn "10 không" khác biệt.

Giữa thị trường sữa tươi ngày càng đa dạng, Moozi - thương hiệu thuộc Công ty sữa VitaDairy - vẫn tạo được vị thế riêng nhờ chất lượng vượt trội và quy trình sản xuất minh bạch.

Sữa tươi "10 không" từ vùng đất trong lành nhất thế giới

Được nhập khẩu 100% nguyên hộp từ Tasmania (Australia) - nơi được mệnh danh là "thiên đường xanh" của nam bán cầu - Moozi ra đời trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. Tại đây, đàn bò được chăn thả tự do quanh năm chứ không bị nuôi nhốt trong chuồng trại, với mật độ chỉ khoảng 2 con/ha đồng cỏ. Các cô bò được ăn cỏ tươi không biến đổi gen (GMO), không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không hormone tăng trưởng và không chất tăng trọng.

Sống trong môi trường nguyên sơ, đàn bò Moozi hiếm khi mắc bệnh, nên sữa không chứa dư lượng kháng sinh mà vẫn giữ trọn hương vị tươi ngon, thuần khiết. Nhờ công nghệ đóng hộp hiện đại, sữa có thể giữ được lâu mà không cần chất bảo quản, đồng thời không pha sữa bột, không chất tạo ngọt hay tạo màu tổng hợp - hình thành bộ tiêu chuẩn "10 không" khác biệt của Moozi.

Với thói quen tìm hiểu kỹ trước khi chọn sản phẩm cho con, vlogger Giang Ơi đã bay sang Tasmania để tự mình kiểm chứng. Cô chia sẻ: "Tận mắt trải nghiệm mình mới thật sự hiểu ý nghĩa thực sự của tiêu chí '10 không' mà Moozi theo đuổi. Mình nghiệm ra, đôi khi, chính những điều thương hiệu cam kết 'không làm' như không nuôi nhốt bò trong chuồng trại, không để bò ăn thực phẩm biến đổi gen, hay không ép bò dùng hormone tăng trưởng - lại tạo nên sự khác biệt thật sự".

Vlogger Giang Ơi đã có chuyến trải nghiệm thực tế tại Tasmania trước khi quyết định chọn sữa Moozi cho con.

Không chỉ Giang Ơi, nhiều "hot mom" khác cũng tin cậy Moozi, dòng sữa có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng.

Người mẫu, diễn viên Chúng Huyền Thanh chia sẻ: "Giữa bao nhiêu loại sữa mà mình không kiểm chứng được, thì Moozi với những điều 'không', nhưng rất rõ ràng, khiến mình thật sự tin".

Tiktoker Mẹ Zinzon thì cho biết cô yêu thích Moozi vì sữa được nhập khẩu từ Tasmania - vùng đất trong lành, đàn bò chăn thả tự nhiên, nên sữa thơm mát, bé dễ uống. Gia đình Hai Em Bé Lai cũng đồng tình, cả hai nhóc đều mê vị sữa thanh nhẹ, còn ba mẹ thì yên tâm tuyệt đối về nguồn gốc. Với nhiều phụ huynh, Moozi không chỉ là một nhãn sữa, mà còn là biểu tượng của sự an tâm - nơi mẹ có thể gửi trọn niềm tin trong hành trình nuôi con khỏe mạnh.

Nhận cơ hội đến Tasmania cùng nhiều ưu đãi giá trị

Để chinh phục niềm tin vững chắc từ các bậc cha mẹ - những người luôn muốn tận tay chọn điều tốt nhất cho con, Moozi trao tặng cơ hội trải nghiệm thực tế tại Tasmania (Australia) - nơi khởi nguồn dòng sữa tươi chuẩn "10 không" ưu việt. Người dùng chỉ cần quét mã QR trên hộp sữa là có thể đổi những món quà dễ thương cho bé và tham gia quay số với cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Tasmania cho cả gia đình.

Giữa bầu không khí trong lành bậc nhất thế giới, cả nhà sẽ cùng đến thăm nông trại Moozi, tận mắt ngắm nhìn những cô bò ung dung gặm cỏ trên những cánh đồng rộng lớn, sống đúng theo nhịp tự nhiên - không bị nuôi nhốt, không bị ép tiết sữa. Hành trình tiếp nối bằng chuyến tham quan nhà máy với quy trình sản xuất hiện đại, nơi sữa được xử lý bằng công nghệ tiên tiến để giữ trọn độ tươi ngon thuần khiết, khác biệt, loại bỏ những chất có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Trương Mỹ Nhân cùng con gái yêu thích Moozi vì hương vị sữa tươi ngọt lành, được nhập khẩu 100% từ Tasmania (Australia).

Minh bạch với chất lượng "10 không" vượt trội - đây cũng là lý do mà nhiều "hot mom" như Thanh Trần, Trương Mỹ Nhân... đã không ngần ngại chọn sữa tươi Moozi đồng hành cùng "cục cưng". Với họ, chọn Moozi không chỉ là chuyện chọn nguồn sữa tươi an toàn và ngon lành, mà còn là chọn cách nuôi con an tâm và trọn vẹn hơn mỗi ngày.