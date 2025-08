Khi nào bệnh cúm dẫn đến viêm phổi?

Bệnh cúm có thể dẫn đến viêm phổi khi virus cúm tấn công phổi, làm tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm phổi.

Bệnh cúm kéo dài có nguy cơ cao gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi. Ảnh: Verywell Health.

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến mà mọi người đều mắc phải vào một thời điểm nào đó. Trong khi nhiều người khỏi bệnh sau khoảng một tuần, những người khác lại gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi.

Cúm không phải lúc nào cũng chuyển thành viêm phổi, nhưng có một số yếu tố nguy cơ nhất định khiến tình trạng này dễ xảy ra hơn.

Bệnh cúm tiến triển thành viêm phổi như thế nào?

Chia sẻ với Channel News Asia, tiến sĩ Valencia Lim, chuyên gia tư vấn tại khoa Y, khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, cho biết bệnh cúm có thể tiến triển thành viêm phổi theo hai cách.

Thứ nhất, virus cúm có thể xâm nhập từ đường hô hấp trên vào phổi, gây viêm phổi do virus.

Thứ hai, nhiễm trùng do virus (như cúm) gây tổn thương đường hô hấp và làm suy yếu hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn. Ông cũng nói thêm tình trạng nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn như vậy có thể xảy ra ở 20% số người bị cúm.

Trong khi đó, tiến sĩ Andrew Fang, bác sĩ gia đình tại Doctor Anywhere, cho hay: "Về cơ bản, nếu hệ thống miễn dịch đã suy yếu, có thể bạn bị căng thẳng, không ngủ ngon hoặc gặp các vấn đề sức khỏe khác, khả năng bệnh cúm tiến triển thành viêm phổi sẽ cao hơn".

Đối với người trưởng thành tương đối khỏe mạnh, các triệu chứng viêm phổi có thể mất từ vài ngày đến một tuần để phát triển. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh cao, viêm phổi không phải lúc nào cũng khiến người bệnh không qua khỏi.

"Trong những trường hợp nặng cần nhập viện, tỷ lệ không qua khỏi có thể lên tới 20%. Những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt (ICU) có tỷ lệ không qua khỏi cao hơn, lên tới 40%", bác sĩ Lim cho biết.

Cảm lạnh có thể gây viêm phổi không?

"Tuy tình huống này ít phổ biến hơn, cảm lạnh (cũng do virus gây ra) đôi khi có thể tiến triển thành viêm phổi", tiến sĩ Fang cho biết. "Cảm lạnh là bệnh nhiễm trùng nhẹ hơn so với cúm, nhưng vẫn có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Đôi khi, các vi khuẩn khác cũng có thể lợi dụng tình trạng suy yếu này và lây nhiễm vào phổi".

Theo tiến sĩ Lim, đó là lý do những người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn người dùng thuốc ức chế miễn dịch hay bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim và bệnh thận dễ bị viêm phổi.

Triệu chứng dễ nhầm giữa viêm phổi với cúm và cảm lạnh

"Viêm phổi có thể giống cảm lạnh hoặc cúm với các triệu chứng ho, sốt và đau nhức cơ thể", bác sĩ Fang khuyên mọi người nên chú ý đến viêm phổi thông qua danh sách các triệu chứng dưới đây. Nếu bạn có một hoặc nhiều triệu chứng này, hãy đi khám càng sớm càng tốt:

Sốt rất cao và/hoặc sốt dai dẳng, đặc biệt là nếu cơn sốt không thuyên giảm sau vài ngày

Gặp khó khăn trong việc thở hoặc cảm thấy khó thở dù chỉ cần nỗ lực tối thiểu

Đau ngực, đặc biệt là khi thở hoặc ho

Nồng độ oxy trong máu thấp hơn 95% trên máy đo oxy tại nhà.