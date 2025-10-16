Khi văn hóa truyền thống định hình giá trị của tình yêu thời hiện đại

Cũng như Linh, Phan Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều thế hệ, nơi anh được thừa hưởng tinh thần trách nhiệm, sự tinh tế và tâm hồn ấm áp. Gia đình luôn là điểm tựa và là nơi khởi nguồn của mọi giá trị tốt đẹp. Tình cảm đối với Linh và Hoàng không chỉ là cảm xúc mà còn là cam kết, là cùng nhau vun đắp, cùng nhau trưởng thành.