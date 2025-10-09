Khởi tố 10 đối tượng gây rối, chém người ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi nhóm này tụ tập, mang hung khí tấn công một người giữa đêm.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, tối 4/10, Đặng Tùng Dương (SN 2008, trú xã Minh Thanh) và Nguyễn Ngọc Nam (SN 2006, trú xã Bình Ca) rủ 9 thanh thiếu niên khác (từ 15 đến 17 tuổi) tụ tập, điều khiển nhiều xe máy phóng nhanh, rú ga, hò hét, di chuyển qua các tuyến đường từ xã Sơn Dương về trung tâm tỉnh Tuyên Quang để tìm người gây sự, đánh nhau.

Các đối tượng bị khởi tố.

Khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm này đến khu vực gầm cầu Bình Ca (thôn 4, xã Thái Bình) và dùng kiếm chém anh Phạm Hải Đăng (SN 2007, trú thôn 3, xã Thái Bình) gây thương tích vùng đầu. Vụ việc khiến người dân địa phương hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương vào cuộc, đến chiều 5/10 đã triệu tập toàn bộ 11 người liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Qua điều tra xác minh, 10 đối tượng đã bị khởi tố.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên manh động, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây nguy hiểm cho xã hội.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị gia đình, nhà trường và cộng đồng tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời kêu gọi người dân kịp thời báo tin khi phát hiện các nhóm tụ tập, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.