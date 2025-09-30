Khởi tố 10 đối tượng lợi dụng kẽ hở của Prudential để trục lợi

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 bị can có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ việc trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2021, bà H.T.H (trú thôn Kiệu Châu, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) là cộng tác viên của công ty Prudential chi nhánh Nam Phước (Duy Xuyên) mời Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999, cùng trú Duy Xuyên) làm thư ký riêng.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ liên hệ với khách hàng để điều chỉnh những thông tin có sai sót khi thực hiện hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau thời gian làm việc, Hạnh phát hiện thủ tục thẩm định và tự xét duyệt tự động chi trả yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của công ty Prudential có nhiều sơ hở.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố 10 bị can liên quan vụ án trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) trực tuyến trên ứng dụng, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng, thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6 triệu đồng, thì hồ sơ mới qua Thẩm định viên thẩm định.

Từ đó, Hạnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng có mua bảo hiểm, bằng cách lập hồ sơ giả mạo, thông qua chính các khách hàng hoặc những người thân của các khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị Prudential GQQLBH với mức chi trả mỗi lần dưới 6 triệu đồng để hệ thống duyệt tự động.

Hạnh đã lôi kéo nhiều người, gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (cùng trú Đà Nẵng) làm giả 213 hồ sơ y tế để yêu cầu Công ty Prudential GQQLBH với tổng số tiền 546,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại về hành vi trên. Hiện vụ việc được mở rộng điều tra.