Khởi tố 124 bị can về tội lừa đảo hơn 500 tỷ đồng nhiều người cao tuổi

Đối tượng Trần Quang Đạo tại cơ quan Công an. Nguồn: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 5/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với số tiền hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn cả nước do đối tượng Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, có 1 tiền án) trú tại xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, gây bức xúc lớn trong nhân dân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên người đại diện pháp luật để đăng ký thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý, điều hành, tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng (data) đã từng mua, sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe; đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò, vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty.

Đạo giao cho một người quản lý mỗi công ty, trong các công ty lập ra các phòng (gồm phòng hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng và phòng kinh doanh, ở mỗi phòng có 1 Trưởng phòng quản lý, phụ trách chung, được chia thành các tổ, trong các tổ có tổ trưởng và các nhân viên).

Đạo là người nghĩ ra “kịch bản,” yêu cầu các đối tượng quản lý, trưởng phòng truyền đạt, đào tạo và chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng.

Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn để hướng đến sẽ được nhận quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà trúng thưởng và trả lại tiền như đã hứa hẹn.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng , trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng có hành vi phạm tội trong vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.