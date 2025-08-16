Hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng đã được tại ngoại

Quyết định của VKSND khu vực 5, tỉnh Cà Mau, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với bị can Trần Văn Tâm.

Ngày 16/8, VKSND khu vực 5, tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với bị can Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Kệ để đồ do ông Trần Văn Tâm mua vật tư và thuê thêm thợ về cùng làm cho nhà trường.

Theo Quyết định của VKSND khu vực 5, tỉnh Cà Mau, xét thấy bị can Trần Văn Tâm đã khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, bị can có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình bị can có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can.

Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Cà Mau thi hành quyết định này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 13/8/2024, ông Trần Văn Tâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ngọc Hiển bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Tâm được phân công làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Trong năm học 2022–2023, nhận thấy, trường thiếu nhiều dụng cụ phục vụ giảng dạy, ông họp Hội đồng sư phạm và thống nhất mua sắm thiết bị.

Vốn có tay nghề hàn, ông Trần Văn Tâm không chọn mua thiết bị hoàn chỉnh mà mua vật tư về tự làm, thuê thêm người phụ giúp để chế tạo các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi... Sau khi hoàn thành, các vật dụng này được trường đưa vào sử dụng.

Do không có hóa đơn đầu vào và hợp đồng mua bán đúng quy định, ông Trần Văn Tâm đã liên hệ một số doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn khống, ghi nội dung mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/12/2022, ông Tâm duyệt chi 11 triệu đồng theo hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp. Trong số tiền này, doanh nghiệp đã tính luôn phần tiền 5,5 triệu đồng nợ vật tư cá nhân của ông Tâm trước đây. Khoảng 10 ngày sau, ông Tâm lấy tiền cá nhân trả lại hơn 1,2 triệu đồng cho doanh nghiệp. Công an xác định ông Tâm chiếm đoạt gần 4,3 triệu đồng.

Cùng ngày, ông duyệt chi mua ghế thang kẽm hơn 1,8 triệu đồng. Số tiền này ông Tâm liên hệ doanh nghiệp mua hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định, ông Tâm chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng rồi hơn 2,3 triệu đồng mua sơn để sửa bồn hoa - tức chiếm đoạt hơn 3,8 triệu đồng còn lại.

Đến ngày 15/3/2023, ông tiếp tục duyệt chi hai chứng từ với tổng số tiền 6,9 triệu đồng làm hai kệ tivi. Trước đó, ông đã đến hai công ty khác để mua hóa đơn, kế toán trường làm thủ tục thanh toán dựa trên đó.

Trường THCS Tam Giang Tây, nơi bị can Trần Văn Tâm từng làm Hiệu trưởng.



Phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2 kết luận, ông Tâm chi trả vật tư và công làm thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn, phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xem là khoản tham ô. Tòa tuyên phạt ông 7 năm tù về tội Tham ô tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm sau khi mãn hạn tù, buộc sung công số tiền 10,7 triệu đồng. Ông Tâm không đồng ý và nộp đơn kháng cáo.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm. Cũng như tại phiên sơ thẩm, ông Tâm thừa nhận việc dùng hóa đơn khống là sai pháp luật, nhưng khẳng định không có ý định tham ô.

Ông Trần Văn Tâm khai tại tòa, do có tay nghề hàn, đã tận dụng vật liệu, bỏ công sức ra làm để tiết kiệm chi phí cho trường. Các sản phẩm như kệ hồ sơ, kệ tivi, thang kẽm, bảng thông báo đều có thật và đang được nhà trường sử dụng. Số tiền hơn 10 triệu đồng nhận được không được ông sử dụng cho cá nhân mà dùng cho hoạt động tập thể.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng và nhiều vấn đề chưa được làm rõ.