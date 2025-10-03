Khởi tố nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận

Ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc CDC Bình Thuận, bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận, để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, giai đoạn 2020-2021, CDC Bình Thuận đã thực hiện 53 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 198 tỷ đồng (giá trị hợp đồng đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng ). Toàn bộ được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí vận động phòng, chống dịch, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận cũ.

Đến tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và CDC Bình Thuận.

Riêng vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra.