Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/9, một vụ vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại khu vực đường mới, khu phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Các đối tượng này mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Quế Võ và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 khẩn trương điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh thiếu niên đã hẹn nhau ra khu phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ (Bắc Ninh) để giải quyết bằng bạo lực.

Căn cứ hồ sơ, chứng cứ và kết luận giám định thương tích, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng gồm: Phùng Tiến Hưng (SN 2007, trú xã Chi Lăng), Trần Thế Đoàn (SN 2005), Nghiêm Văn Huy (SN 2004), Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Đình Sỹ, Phan Duy Kiên, Phan Bá Cao Lương, Nguyễn Văn Lộc, Tạ Quang Hiếu, Nguyễn Đình Giáp (cùng SN 2007, trú phường Bồng Lai), Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Quang Dương, Doãn Thế Sơn (cùng SN 2008, trú phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Trong đó, Công an đã ra lệnh tạm giam đối với Trần Thế Đoàn và Phùng Tiến Hưng, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Lộc. Các bị can khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Riêng 4 trường hợp chưa đủ 16 tuổi gồm T.T.L (SN 2010), T.Đ.V (SN 2009), N.Đ.A (SN 2010), P.Đ.H.H (SN 2009), hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.