Pháp luật

Triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh, triệt phá các nhóm đối tượng liên tỉnh hoạt động "tín dụng đen".

Cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Giáo (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1982), Lâm Duy Minh (SN 1994) và Nguyễn Hải Tú (SN 1999) cùng trú tại thành phố Hải Phòng.

Theo điều tra, khoảng đầu 9/2025, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cho vay lai nang anh 1

Các đối tượng liên quan.

Qua theo dõi, xác minh, xác định nhóm đối tượng do Giáo cầm đầu sử dụng mạng xã hội quảng bá, phục vụ các hoạt động cho vay lãi ngày để thu lợi bất chính.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng cho vay dưới hình thức "bốc bát họ", nhưng người vay phải tuân theo quy định của bọn chúng đặt ra theo khoản trả, thời gian phạt khiến người vay điêu đứng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Căn cứ quy định, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Giáo, Sơn, Minh, Tú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

A.N/An ninh Thủ đô

  • Hưng Yên

