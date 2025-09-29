Bắt đối tượng cướp tài sản sau 20 năm lẩn trốn

Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thành (SN 1982, quê tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là TP Cần Thơ) tội cướp tài sản sau 20 năm lẩn trốn.

Vào năm 2005, đối tượng Nguyễn Văn Thành gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi nhanh chân bỏ trốn. Sau thời gian truy bắt đối tượng Thành nhưng chưa bắt được nên ngày 21/11/2005, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Thành tội cướp tài sản.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Văn Thành khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (mặc áo) và Ngô Thanh Tâm.

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết ngoài bắt đối tượng Nguyễn Văn Thành, còn bắt giữ đối tượng truy nã Ngô Thanh Tâm (SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Nai) phạm tội giết người. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.