Tài xế xe bán tải rời hiện trường sau vụ tai nạn chết người

Xe bán tải biển số 81C-240.55 kéo lê xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại khiến anh T. tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Ngày 28/9, Đội Cảnh sát Giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong đường Hồ Chí Minh (phường Hội Phú, Gia Lai) và việc tài xế ôtô bán tải đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe bán tải biển số 81C-240.55 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi núi Hàm Rồng.

Tai xe, xe ban tai anh 1

Xe bán tải và xe máy tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi tới Km1603 (đường Hồ Chí Minh) đã va chạm với xe máy biển số 77F1-353.07 do anh P.V.T. (SN 1986, trú phường Hội Phú) điều khiển. Xe bán tải đã kéo lê xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại. Cú tông mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, ôtô bị hư hỏng phần đầu.

