Sắp xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến

Sau khi mở phiên họp cho các bên hòa giải nhưng không thành, tòa án quyết định đưa vụ kiện tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử.

TAND TP.HCM quyết định đưa vụ án dân sự "Tranh chấp về thừa kế tài sản" Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ ông Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ông Đức Tiến) ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13/10.

HĐXX do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Thị Mộng Linh.

Cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX cho biết cả nguyên đơn, bị đơn đều có người đại diện theo ủy quyền và một luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. HĐXX cũng đã triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu tòa công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Bà Phương cho rằng 2 tài sản trên cố diễn viên Đức Tiến đã để lại cho bà theo di chúc được lập tại Mỹ. Còn mẹ của ông Đức Tiến và bé M.H. (con chung của bà Phương và ông Tiến), mỗi người được nhận một phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Sau khi TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện vào cuối năm 2024, bà Ánh có phản tố, yêu cầu tòa án không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9/8/2023 do được công chứng ở Mỹ và không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Bà Ánh - mẹ của cố diễn viên Đức Tiến.

Bà Ánh cũng yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP.HCM là tài sản chung của bà và con trai (bà Phương được nhận 50% giá trị căn nhà); xác định di sản của ông Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình, 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà Phương). Bà Ánh yêu cầu chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương và bé M.H.

Ngoài ra, bà Ánh cũng yêu cầu được tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế của ông Tiến cho bản thân bà là 20% (trong 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình). Phần còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm bà Ánh, bà Bình và bé M.H. Bà Ánh được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho 2 đồng thừa kế theo tỷ lệ trên.

Vụ kiện đã được tòa án nhiều lần mở phiên họp, cho các bên hòa giải nhưng không thành.